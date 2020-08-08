Итоги недели в Ижевске: проверка родников, подорожание набора первоклассника и нововведения августа

Фото: архив КП

На календаре – суббота, 8 августа. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Ижевчанина осудят за съеденный протокол очной ставки

- За лето клещи покусали более 12 тысяч жителей Удмуртии

- Детский сад в Ижевске закрыли на месяц из-за несоответствия проб воды

- Бизнесмен из Удмуртии выиграл в лотерею 1,3 млн рублей

- На перегоне Ижевск–Заводская «легковушка» врезалась в пригородный поезд

- Водитель автобуса в Ижевске сбил 13-летнего пешехода

- «Живу, люблю и кайфую от жизни!»: ижевчанка участвует в международном конкурсе красоты среди девушек на инвалидных колясках

- «Плата незаконна»: у жителей Удмуртии брали деньги за проезд на пляж

- 11-летнего мальчика из Удмуртии убило деревом

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Экспедиция по родникам Удмуртии

Фото: Сергей Грачёв

Удмуртия - родниковый край. Бесчисленное количество родников журчат в деревушках и городских скверах. Но стоит ли им доверять? Чтобы выяснить это, «Комсомолка» вновь запустила проект «Родники Удмуртии». Несколько недель мы собирали заявки от наших читателей и 3 августа отправились в экспедицию по республике.

Как изменится жизнь ижевчан в августе

Фото: архив КП

Запрет продажи бестабачных никотиновых смесей, новые правила выгула собак и возобновление авиарейсов за границу. Что еще изменится в августе?

Первый плавучий остров ликвидирован

Скриншот видео

В Ижевске началась ликвидация плавучих островов. Так, на днях, на Воложке убрали один остров. Видеоотчет об этом опубликовал у себя на странице гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

20 смертей на водоемах

Фото: Константин Ившин

На водоемах Удмуртии с начала 2020 года погибло 20 человек, из них 12 детей. Чаще всего несчастные случаи происходят при купании в необорудованных местах и в состоянии опьянения.

Сколько теперь стоит набор первоклассника?

Фото: архив КП

Удмуртстат посчитал, что в 2020 году на набор первоклассника родителям придется потратить около 12500. В прошлом году средняя стоимость формы и принадлежностей была 8300 рублей.

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