Итоги недели в Ижевске: проверка родников, подорожание набора первоклассника и нововведения августа

Фото: архив КП
На календаре – суббота, 8 августа. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
- Ижевчанина осудят за съеденный протокол очной ставки
- За лето клещи покусали более 12 тысяч жителей Удмуртии
- Детский сад в Ижевске закрыли на месяц из-за несоответствия проб воды
- Бизнесмен из Удмуртии выиграл в лотерею 1,3 млн рублей
- На перегоне Ижевск–Заводская «легковушка» врезалась в пригородный поезд
- Водитель автобуса в Ижевске сбил 13-летнего пешехода
- «Живу, люблю и кайфую от жизни!»: ижевчанка участвует в международном конкурсе красоты среди девушек на инвалидных колясках
- «Плата незаконна»: у жителей Удмуртии брали деньги за проезд на пляж
- 11-летнего мальчика из Удмуртии убило деревом
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Экспедиция по родникам Удмуртии
Фото: Сергей Грачёв
Удмуртия - родниковый край. Бесчисленное количество родников журчат в деревушках и городских скверах. Но стоит ли им доверять? Чтобы выяснить это, «Комсомолка» вновь запустила проект «Родники Удмуртии». Несколько недель мы собирали заявки от наших читателей и 3 августа отправились в экспедицию по республике.
Как изменится жизнь ижевчан в августе
Фото: архив КП
Запрет продажи бестабачных никотиновых смесей, новые правила выгула собак и возобновление авиарейсов за границу. Что еще изменится в августе?
Первый плавучий остров ликвидирован
Скриншот видео
В Ижевске началась ликвидация плавучих островов. Так, на днях, на Воложке убрали один остров. Видеоотчет об этом опубликовал у себя на странице гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.
20 смертей на водоемах
Фото: Константин Ившин
На водоемах Удмуртии с начала 2020 года погибло 20 человек, из них 12 детей. Чаще всего несчастные случаи происходят при купании в необорудованных местах и в состоянии опьянения.
Сколько теперь стоит набор первоклассника?
Фото: архив КП
Удмуртстат посчитал, что в 2020 году на набор первоклассника родителям придется потратить около 12500. В прошлом году средняя стоимость формы и принадлежностей была 8300 рублей.
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