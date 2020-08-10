Утро в Ижевске: гибель ребенка в ДТП, предварительные итоги сезона клещей и новые светофоры

Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 10 августа. Сегодня ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны порывы северного ветра до 18 м/с, будьте осторожны. Температура воздуха +16..+21°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Тракторист из Удмуртии утонул, скатившись в реку на тракторе в Татарстане

- За июль в Удмуртии 2286 медработников получили «коронавирусные» выплаты

- С середины августа в Ижевске в выходные начнет работать троллейбусный маршрут №6

- Станция скорой помощи заплатит ижевчанину 100 тысяч рублей за моральный вред

- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова и ее собака Масару снялись в художественном фильме

- После обработки полей ядохимикатами в Удмуртии массово погибли пчелы

А теперь к главным новостям:

Трехлетний малыш погиб в ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

8 августа около 16:00 на 39 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» Воткинского района произошло смертельное ДТП. В результате ДТП пассажир машины 3-летний мальчик скончался на месте и 8-летний мальчик получил травмы.

О сезоне клещей

Фото: pixabay.com

За текущий сезон 12 388 жителей республики обратились в медучреждения с жалобами на присасывание клещей. Наибольшее количество обратившихся по-прежнему регистрируется на территории Ижевска - это 52,8% случаев.

Новые светофоры

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По проекту «Улицы Победы»в Ижевске запланирована установка двух светофоров, первый уже установили на улице 40 лет Победы. Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ижевске предусмотрена установка еще двух светофорных объектов

Режим работы сухого фонтана изменится

Фото: Амир Закиров

С 10 августа изменится режим работы сухого светомузыкального фонтана на Центральной площади Ижевска: он больше не будет работать по утрам.

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