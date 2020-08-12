Утро в Ижевске: возвращение Гулливера, работы в новом сквере и смерти от коронавируса

Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 12 августа, среда. По прогнозам синоптиков нас ждет отличный день: переменная облачность, днем до +20 градусов, без дождей. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- На перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске начали укладывать асфальт

- Мошенники похитили у бухгалтера из Ижевска более 200 тысяч рублей

- Житель Удмуртии попал в книгу рекордов России

- Глава Ижевска: «К началу учебного года школы города будут обеспечены рециркуляторами»

- 59-летняя жительница Удмуртии утонула в реке Кама

- ХК «Ижсталь» проиграла команде из Челябинска в контрольной тренировке, посвященной В.С. Тарасову

- 8-летний мальчик пострадал в ДТП на трассе Удмуртии

- Навестить Тол Бабая, подняться на священную Каргору и побывать в «Удмуртской Швейцарии»: 3 причины посетить Шарканский район

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Обустройство сквера

Сквер им. Тарасова в Ижевске

В Ижевске началось благоустройство сквера имени Тарасова на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Металлургов. Специалисты вырубили аварийные деревья, далее уложат брусчатку, газонные решетки, установят 18 светильников и ограждения.

Смерти от коронавируса

Фото: архив редакции

В августе в Удмуртии резко увеличилось число тяжелобольных и умерших от коронавируса. Так, за полторы недели умерли 8 человек, а общее число летальных случаев достигло 55-ти. С чем это может быть связано?

Возвращение Гулливера

Скульптура Гулливера

В парк Кирова в Ижевске планируют вернуть огромную фигуру Гулливера, которая стояла там в 1980-х годах. Уже есть проект и даже нашелся инвестор! Ура!