Утро в Ижевске: массовые мероприятия, вакцина от гриппа и похищения миллионов

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 августа, пятница. Синоптики обещают от 16 до 17 градусов тепла. Ну а мы предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Ижевске.

- С 12 августа в Удмуртии возобновили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

- 44-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей пострадали в ДТП в Ижевске.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии за 13 августа: 25 новых случаев заражения и 14 человек в тяжелом состоянии.

- Трактор с косилкой насмерть задавил пенсионера в Глазовском районе.

- За сутки мошенники похитили у жителей Удмуртии почти 2,4 млн рублей.

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Ижевчанину грозит до 15 лет лишения свободы за убийство женщины

Фото: pixabay.com

Преступление было совершено летом 2019 года. В ходе расследования были установлены детали убийства, проведены экспертизы и допрошены свидетели.С учетом доказательной базы уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Более 900 тысяч жителей республики планируют привиться от гриппа

Фото: pixabay.com

Первую партию вакцины привезут до конца августа. В прошлом году поставили прививки только 734 тысячи жителей. Ознакомиться, для кого предусмотрена бесплатная вакцинация можно по ссылке.