Утро в Ижевске: пьяная ссора двух соседей, карта распространения коронавируса и спасение из овощной ямы

Обзор вчерашних новостей от «Комсомолки»
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 18 августа, обещают переменную облачность и 17 градусов тепла. Отличного вам дня! А пока вы к нему готовитесь, читайте подборку вчерашних новостей.
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
- В ходе проверок полицейскими в Удмуртии выявлено более 100 случаев избиения в семьях.
- Пьяный водитель в Ижевске сбил пешехода, переходившего дорогу, и скрылся с места ДТП.
- Поединок, которого еще никто не видел: в Удмуртии пройдет турнир уличных боев
- Жителя Удмуртии осудили за поджог многоквартирного дома
- Глава Удмуртии попросил МВД усилить контроль в парках и скверах в городах
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Мужчина застрял в овощной яме
Фото: ПСС по Удмуртии
- В Удмуртии спасатели помогли местному жителю выбраться из овощной ямы. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- 81-летний мужчина, спускаясь в овощную яму в частном доме в Завьялово, оступился и упал вниз, повредив ногу. Сам он встать не смог, его жена вызвала спасателей, - говорится в сообщении.
Убийство в пьяной ссоре
Фото: pixabay.com
В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего жителя Глазова, по подозрению в убийстве задержан 49-летний сосед погибшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным следствия, 15 августа подозреваемый и потерпевший вместе выпивали, вечером между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил соседа ножом в область спины и шеи, - говорится в сообщении.
Карта распространения коронавируса на 17 августа
Фото: pixabay.com
17 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 5 жителей Завьяловского района (д. Новая Казмаска, с. Первомайский, СНТ «Завьяловские сады» (МО «Завьяловское»), с. Люк), по 4 случая зарегистрировано в Ижевске и Малопургинском районе (д. Курчум-Норья, д. Миндерево, с. Малая Пурга), по два случая - в Воткинске, Сарапуле, Можге, Граховском (с. Грахово и д. Иж-Бобья), Увинском (п. Ува) районах, по одному случаю - в Алнашском (с. Алнаши), Можгинском (д. Удмурт Сюгаил), Шарканском (д. Заречный Вишур), Сарапульском (д. Оленье Болото) районах.
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