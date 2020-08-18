Утро в Ижевске: пьяная ссора двух соседей, карта распространения коронавируса и спасение из овощной ямы

Обзор вчерашних новостей от «Комсомолки» Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 18 августа, обещают переменную облачность и 17 градусов тепла. Отличного вам дня! А пока вы к нему готовитесь, читайте подборку вчерашних новостей.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- В ходе проверок полицейскими в Удмуртии выявлено более 100 случаев избиения в семьях.

- Пьяный водитель в Ижевске сбил пешехода, переходившего дорогу, и скрылся с места ДТП.

- Поединок, которого еще никто не видел: в Удмуртии пройдет турнир уличных боев

- Жителя Удмуртии осудили за поджог многоквартирного дома

- Глава Удмуртии попросил МВД усилить контроль в парках и скверах в городах

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Мужчина застрял в овощной яме

Фото: ПСС по Удмуртии

- В Удмуртии спасатели помогли местному жителю выбраться из овощной ямы. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- 81-летний мужчина, спускаясь в овощную яму в частном доме в Завьялово, оступился и упал вниз, повредив ногу. Сам он встать не смог, его жена вызвала спасателей, - говорится в сообщении.

Убийство в пьяной ссоре

Фото: pixabay.com

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего жителя Глазова, по подозрению в убийстве задержан 49-летний сосед погибшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 15 августа подозреваемый и потерпевший вместе выпивали, вечером между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил соседа ножом в область спины и шеи, - говорится в сообщении.

Карта распространения коронавируса на 17 августа

Фото: pixabay.com

17 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 5 жителей Завьяловского района (д. Новая Казмаска, с. Первомайский, СНТ «Завьяловские сады» (МО «Завьяловское»), с. Люк), по 4 случая зарегистрировано в Ижевске и Малопургинском районе (д. Курчум-Норья, д. Миндерево, с. Малая Пурга), по два случая - в Воткинске, Сарапуле, Можге, Граховском (с. Грахово и д. Иж-Бобья), Увинском (п. Ува) районах, по одному случаю - в Алнашском (с. Алнаши), Можгинском (д. Удмурт Сюгаил), Шарканском (д. Заречный Вишур), Сарапульском (д. Оленье Болото) районах.

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