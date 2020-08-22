Итоги недели в Ижевске: избиения в семьях, авария с шестью машинами и 1,2 млрд лет онлайн

Фото: Сергей Грачёв
Для тех, кто в суматохе дел и планов пропустил самые яркие события уходящей недели, мы собрали подборку самых обсуждаемых новостей.
Коротко о главном:
Подвели итоги республиканских сельских игр в Удмуртии
Более 100 случаев избиения в семьях в ходе проверок выявлено в Удмуртии
Школьницу из Ижевска осудили за распространение порнографии с участием 15-летней одноклассницы
У футбольной команды «Зенит-Ижевск» два технических поражения из-за карантина
Наркопритон был закрыт полицейскими в Удмуртии
Министр культуры Удмуртии рассказал, когда откроются кинотеатры
Россияне проведут онлайн 1,2 млрд лет
У ижевчанина изъяли 150 таблеток ЛСД
В Удмуртии сожгли партию зараженных роз из Эквадора сожгли
А теперь с подробностями
Фото: Амир Закиров
Удмуртия вошла в число регионов со сложной ситуацией с коронавирусом
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Всего по России осталось 12 регионов, находящихся в «красной» зоне. Среди них Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край
Фото: pixabay.com
Ижевчанин стал виновником аварии с шестью машинами и мотоциклом
Столкнувшись с мотоциклистом, водитель врезался в автомобиль "ВАЗ". Позже, пытаясь скрыться с места преступления, произошла авария с ещё одним автомобилем. В общей сложности пострадало 7 транспортных средств. Двое получили ушибы и переломы. Виновник задержан.
Фото: pixabay.com
Горожан возмутило поведение мужчины на Центральной площади Ижевска
На Центральной площади города ходит мужчина и распускает руки.
- Это нормально ли, что по среди белого дня ходить за девушками и лапать их за пятую точку, тем более на центральной площади, - написано в посте.
Фото: предоставлено собеседником
Жительница Удмуртии похудела до 27 кило и довела себя до анорексии
Помимо истории Лизы, мы рассказали, как заметить первые признаки расстройства пищевого поведения, что не надо и что надо делать, куда обращаться за помощью.
Фото: Алена Селезнева
3 причины побывать в Каракулинском районе
Журналисты «Комсомолки» отправились в Каракулинский район. Добираться до него порядка 2-2,5 часов, в зависимости от ситуации на дорогах. Мы подготовили для вас маршрут через мыс любви, мемориал в честь воинов - земляков и природный парк.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».