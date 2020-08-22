Итоги недели в Ижевске: избиения в семьях, авария с шестью машинами и 1,2 млрд лет онлайн

Фото: Сергей Грачёв

Для тех, кто в суматохе дел и планов пропустил самые яркие события уходящей недели, мы собрали подборку самых обсуждаемых новостей.

Коротко о главном:

Подвели итоги республиканских сельских игр в Удмуртии

Более 100 случаев избиения в семьях в ходе проверок выявлено в Удмуртии

Школьницу из Ижевска осудили за распространение порнографии с участием 15-летней одноклассницы

У футбольной команды «Зенит-Ижевск» два технических поражения из-за карантина

Наркопритон был закрыт полицейскими в Удмуртии

Министр культуры Удмуртии рассказал, когда откроются кинотеатры

Россияне проведут онлайн 1,2 млрд лет

У ижевчанина изъяли 150 таблеток ЛСД

В Удмуртии сожгли партию зараженных роз из Эквадора сожгли

А теперь с подробностями

Фото: Амир Закиров

Удмуртия вошла в число регионов со сложной ситуацией с коронавирусом

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Всего по России осталось 12 регионов, находящихся в «красной» зоне. Среди них Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край

Фото: pixabay.com

Ижевчанин стал виновником аварии с шестью машинами и мотоциклом

Столкнувшись с мотоциклистом, водитель врезался в автомобиль "ВАЗ". Позже, пытаясь скрыться с места преступления, произошла авария с ещё одним автомобилем. В общей сложности пострадало 7 транспортных средств. Двое получили ушибы и переломы. Виновник задержан.

Фото: pixabay.com

Горожан возмутило поведение мужчины на Центральной площади Ижевска

На Центральной площади города ходит мужчина и распускает руки.

- Это нормально ли, что по среди белого дня ходить за девушками и лапать их за пятую точку, тем более на центральной площади, - написано в посте.

Фото: предоставлено собеседником

Жительница Удмуртии похудела до 27 кило и довела себя до анорексии

Помимо истории Лизы, мы рассказали, как заметить первые признаки расстройства пищевого поведения, что не надо и что надо делать, куда обращаться за помощью.

Фото: Алена Селезнева

3 причины побывать в Каракулинском районе

Журналисты «Комсомолки» отправились в Каракулинский район. Добираться до него порядка 2-2,5 часов, в зависимости от ситуации на дорогах. Мы подготовили для вас маршрут через мыс любви, мемориал в честь воинов - земляков и природный парк.

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