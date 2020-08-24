Новый сезон конкурса «Лучшая клиника» стартовал в Ижевске

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Медиагруппа «Центр» и «Комсомольская правда» – Удмуртия» объявляют о старте четвертого сезона проекта «Лучшая клиника – 2020». Проголосовать за лучшие медучреждения и врачей можно будет на сайте конкурса уже с 21 сентября, а пока мы начинаем сбор заявок.

Фото: скриншот заявки

Напомним, «Лучшая клиника» – это профессиональный конкурс медицинских учреждений Ижевска и Удмуртии. В этом году он проходит в четвертый раз. Клиники-победители определяются в рамках народного голосования на сайте лучшаяклиника.рф (18+), а также с помощью экспертной оценки. Экспертами традиционно выступят представители Правительства Удмуртии, регионального Минздрава, территориального ФОМС, Росздравнадзора, главные врачи медицинских учреждений Ижевска и Удмуртии.

Кроме того, пациенты могут выдвигать на конкурс кандидатуры лучших ижевских врачей в номинации «Народный врач» – здесь также будут определены победители, набравшие наибольшее количество голосов.

На старте конкурса свои заявки подали больше десяти медицинских учреждений разных профилей и масштабов.

- Республиканский клинико-диагностический центр

- Медицинский центр «Аксион»

- Сеть стоматологий «Авангард»

- Санаторий «Сосновый»

- Центр офтальмологии и лазерной коррекции зрения «ЭКСИ»

- Центр магниторезонансной томографии «МРТ Плюс»

- Стоматология «Дантист-Мастер»

- Стоматология «Ресто»

- Кабинет частной практики врача-рефлексотерапевта Дмитрия Теплякова

- Кабинет частной практики мануального терапевта Вячеслава Комиссарова.

Голосование за участников конкурса – клиники и врачей – стартует 21 сентября и продлится ровно месяц, последний день голосования – 21 октября. Заявить кандидатуру врача или клинику можно вплоть до 20 октября. Итоги народного голосования и работы экспертного жюри мы подведем не позднее 19 ноября, тогда же будут объявлены победители конкурса этого года.

Скажи спасибо тем, кто борется с коронавирусом

Еще одна особенность проекта – возможность сказать спасибо любому медицинскому работнику Ижевска и Удмуртии в специальном разделе конкурса. Так, в прошлом сезоне мы получили больше 530 благодарных отзывов о работе врачей!

Однако в этом году, в связи с текущей ситуацией в стране и мире, «Комсомольская правда» - Удмуртия» также будет собирать отзывы и благодарности врачам, фельдшерам «скорой»,

медсестрам и медбратьям covid-отделений, работникам лабораторий – одним словом, всем медикам, которые участвуют в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Если у вас есть знакомые медики из «красной зоны» или те, кто ежедневно работает с пациентами с подозрением на covid, если вы или ваши близкие переболели коронавирусом и хотели бы отблагодарить врачей, которые боролись за ваше здоровье и жизнь – скажите им спасибо.

Как это можно сделать? · Заполните специальную форму на сайте лучшаяклиника.рф. Здесь можно оставить благодарность конкретному врачу или целому коллективу медиков. Не забудьте поставить пометку «Стоп-ковид».

- Расскажите о медиках, чью работу в условиях коронавируса вы хотели бы отметить, в социальной сети «ВКонтакте», Фейсбук или Инстаграм. Дополните свой пост хэштегами #спасибодоктор, #кпижевск и #лучшаяклиникаижевск. · Напишите письмо с отзывом и своей историей на почту clinic@mgcentr.ru c пометкой «Стоп-ковид».

Давайте вместе поблагодарим всех медицинских работников за их непрекращающуюся борьбу, за их тяжелый, опасный для жизни, но такой важный труд.

Следите за новостями проекта «Лучшая клиника» на сайте «Комсомолки» и в социальных сетях, говорите спасибо любимым врачам, заявляйте их кандидатуры на конкурс и голосуйте с 21 сентября.

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника(точка)рф. Для лиц старше 18 лет.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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