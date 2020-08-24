Утро в Ижевске: смертельное ДТП, день Российского флага и спасение рыбака с инвалидностью

Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 24 августа. Сегодня ожидается преимущественно ясная погода, температура воздуха +22..+24°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Карантин у футболистов команды «Зенит-Ижевск» закончился
- «Ничего подобного в Ижевске еще не было»: актеры театра оперы и балета выступили на Центральной площади
- Уникальный ресурсный центр по подготовке педагогов-преподавателей шахмат в школах открылся в Удмуртии
- Главы районов Удмуртии проследят за подготовкой детей в школу
- Виновник аварий с 6 машинами и мотоциклом задержан в Ижевске
А теперь к главным новостям:
Велопробег в честь Дня государственного флага
Фото: пресс-служба Ижевска
22 августа в Ижевске прошел велопробег. Он состоялся в рамках празднования Дня Государственного Флага Российской Федерации. Велосипедисты проехали по маршруту от Центральной площади до парка им. Кирова. В пробеге участвовало более 100 участников.
Смертельное ночное ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В Удмуртии ночью 23 августа на 96 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП: погибли 9-летний ребенок и 41-летний мужчина.
Опасная рыбалка
Фото: pixabau.com
21 августа житель Удмуртии с ампутированными конечностями рыбачил на пруду в Пирогово. Сев в резиновую лодку, он не надел спасательный жилет и чуть не утонул, упав за борт.
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