Утро в Ижевске: смертельное ДТП, день Российского флага и спасение рыбака с инвалидностью

Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 24 августа. Сегодня ожидается преимущественно ясная погода, температура воздуха +22..+24°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Карантин у футболистов команды «Зенит-Ижевск» закончился

- «Ничего подобного в Ижевске еще не было»: актеры театра оперы и балета выступили на Центральной площади

- Уникальный ресурсный центр по подготовке педагогов-преподавателей шахмат в школах открылся в Удмуртии

- Главы районов Удмуртии проследят за подготовкой детей в школу

- Виновник аварий с 6 машинами и мотоциклом задержан в Ижевске

А теперь к главным новостям:

Велопробег в честь Дня государственного флага

Фото: пресс-служба Ижевска

22 августа в Ижевске прошел велопробег. Он состоялся в рамках празднования Дня Государственного Флага Российской Федерации. Велосипедисты проехали по маршруту от Центральной площади до парка им. Кирова. В пробеге участвовало более 100 участников.

Смертельное ночное ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии ночью 23 августа на 96 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП: погибли 9-летний ребенок и 41-летний мужчина.

Опасная рыбалка

Фото: pixabau.com

21 августа житель Удмуртии с ампутированными конечностями рыбачил на пруду в Пирогово. Сев в резиновую лодку, он не надел спасательный жилет и чуть не утонул, упав за борт.

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