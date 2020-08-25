Проверь тягу - сохрани жизнь: почему ижевчанам важно следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов

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Ваш дом - ваша крепость. Чтобы чувствовать себя в нем максимально комфортно, не забывайте не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона) проверять и при необходимости чистить дымовые и вентиляционные каналы.

В многоквартирных домах проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка должна производиться управляющими организациями, а в домовладениях - собственниками домовладений.

- От исправности дымовых и вентиляционных каналов зависит нормальный и бесперебойный процесс горения газа в газоиспользующем оборудовании и удаление продуктов горения.

При совмещенных каналах, вентиляция может начать компенсировать недостаток тяги и работать в обратную сторону. Обратная тяга засасывает в помещение все вредные выбросы и может стать причиной сильных отравлений угарным газом.

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Когда нужно вызывать специалистов

- Если вы заметили, что оборудование работает неисправно,

- Если почувствовали запах газа,

- Если увидели, что пламя в горелках плиты неровное и оранжевого цвета,

Незамедлительно обратитесь в газовую службу по телефону 04 или 104 (с мобильного телефона). Не пытайтесь ремонтировать или менять приборы сами. Часто это приводит к серьезным авариям.

Что ЗАПРЕЩЕНО делать самостоятельно

- Проводить самостоятельно ремонт или замену газового оборудования,

- Использовать неисправное газовое оборудование и оборудование с истекшим сроком эксплуатации,

- Использовать газовое оборудование не по назначению,

- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра,

- Допускать детей к работающим газовым приборам,

- Самостоятельно устранять поломки,

- Использовать газовые плиты для отопления помещений,

- Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа,

- Проводить перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями,

- Отключать автоматику безопасности,

- Изменять устройство дымовых и вентиляционных каналов, заклеивать вентиляционные каналы,

- Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.