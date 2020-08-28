Главный редактор и коммерческий директор медиагруппы «Центр» стали «Медиа-Менеджерами России-2020»

Главный редактор медиагруппы «Центр» Вероника Суворова и коммерческий директор Антон Дёмин

27 августа в Москве подвели итоги одной из главных премий страны в сфере медиабизнеса «Лучший Медиа-Менеджер России-2020». В номинации «Устойчивое развитие и социальная ответственность медиабизнеса» лауреатами стали главный редактор медиагруппы «Центр» Вероника Суворова и коммерческий директор Антон Дёмин.

Высокую оценку получил проект #ИжевскВместе – акция, которую Медиагруппа запустила в марте 2020 года.

Директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова и коммерческий директор компании Антон Дёмин на церемонии вручения премии «Медиа-Менеджер России-2020» Фото: Архив «КП» в Ижевске

– В самом начале пандемии мы объявили, что готовы помогать малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии и ограничений, бесплатными рекламными местами на своих ресурсах, – рассказывает директор медиагруппы «Центр» и инициатор проекта Анастасия Власова. – И мы сделали это!

Разработкой и проведением акции занималась команда Медиагруппы, под руководством главного редактора Вероники Суворовой и коммерческого директора Антона Дёмина. Во время проведения акции компания получила более 300 писем с заявками, 230 партнеров получили возможность бесплатно рассказать о себе и своих услугах многотысячной аудитории групп СМИ холдинга в социальных сетях. Более 30 материалов с подборками предложений вышло на сайтах медиагруппы «Центр». Мы получили десятки благодарностей от бизнесменов.

Лучший медиа-менеджер России-2020 Антон Дёмин: «За маленькой чайкой – большая команда» Фото: Архив «КП» в Ижевске

– За этой маленькой чайкой – большая, мощная командная работа самой классной компании на Земле, спасибо в первую очередь им, спасибо за оценку вам, – сказал Антон Дёмин, получая награду на сцене.

Экспертное жюри высоко оценило объем помощи, оказанной бизнесу, несмотря на то, что медиа также оказались в суровых условиях, на своевременность решения и скорость, с которой был реализован проект.

Напомним, в 2017 году лучшим медиа-менеджером России стала директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова, а Медиагруппа победила в номинации «Медиахолдинги», в 2018 – Полина Губайдуллина и агентство маркетинговых решений Медиагруппы – в номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации».

Золотая чайка – символ премии «Медиа-Менеджер России-2020» Фото: личный архив героев

Медиагруппа «Центр»

Сегодня в состав медиагруппы входят собственные СМИ и региональные издания ведущих федеральных СМИ: городская газета «Ясно» (16+) с тиражом 160 000 экземпляров, городское радио «Адам» (12+), городской портал IZHLIFE.RU (18+), «Комсомольская правда»-Ижевск« IZH.KP.RU (18+), радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+), радиостанция «Наше Радио» в Ижевске (12+), сайт «Коммерсантъ» в Удмуртии (16+).

Кроме того, в состав медиагруппы входят служба доставки печатной продукции, агентство маркетинговых решений, агрегатор доставки еды «Да-Еда». Компания проводит и поддерживает массовые городские мероприятия, реализует социальные и благотворительные проекты.

СПРАВКА КП:

Национальная премия «Медиа-менеджер России» – это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии. В 2020 году она прошла уже в двадцатый раз. За это время она стала одной из крупнейших и авторитетнейших наград в отрасли медиабизнеса. Ее лауреатами стали более 450 ведущих топ-менеджеров медиарынка. Среди других лауреатов премии в этом году - топ-менеджеры и главные редакторы таких СМИ как «Комсомольская правда», ТАСС, телеканал «Ю» и другие.