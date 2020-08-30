Погода на неделю: тепло и преимущественно солнечно в Ижевске

Что приготовила первая сентябрьская неделя? Фото: Архив КП

Несмотря на календарь, лето продолжится. Но и осень напомнит о себе. Что приготовила первая неделя сентября, узнаете ниже.

31 августа, в понедельник, будет облачно с прояснениями. Дневная температура достигнет +25 градусов, ночная – опустится до +18. Максимальная скорость ветра – 4,4 м/с.

Во вторник, 1 сентября, погода будет ясной. Днем температура поднимется до 28 градусов тепла. Ночью чуть-чуть прохладнее – до +22. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6,1 м/с.

2 сентября ожидается пасмурная погода. Днем столбик термометра опустится до +16 градусов, ночью – до +10. Северный ветер подует со скоростью 4,6 м/с

В четверг будет ясно, но так же прохладно. Днем температура останется на отметке +16, а ночью будет холоднее – до +8. Максимальная скорость северного ветра достигнет 3,6 м/с.

В пятницу, 4 сентября, ждем такую же ясную погоду. Дневная температура поднимется до +18, ночная – до +8. Северный ветер подует со скоростью 2,8 м/с.

Выходные порадуют нас преимущественно солнечной погодой. Температура днем достигнет 20 градусов тепла, ночью – +10. Максимальная скорость ветра за субботу и воскресенье – 1,7 м/с. Он подует с юго-запада.