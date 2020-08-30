Коронавирус в Ижевске последние новости за выходные: 56 новых случаев заражения и 20 человек в тяжелом состоянии Фото: Амир Закиров

За выходные, 29-31 августа 2020 года, в Удмуртии зарегистрировали 56 новых случаев заражения коронавирусом, выписали 34 пациента, погибло 2 человека. Об этом сообщает оперштаб республики.

По состоянию на 29 августа случаи заражения подтвердили у 12 жителей Ижевска, 7 жителей Киясовского района (д. Карамас-Пельга, с. Киясово, д. Калашур), 4 жителей Сарапула, 2 жителей Игринского района (п. Игра), по одному случаю зарегистрировано в Сарапульском (с. Сигаево) и Увинском (д. Б. Жужгес) районах.

30 августа, в воскресенье, диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 7 жителей Малопургинского района (с. Малая Пурга, с. Пугачево, д. Аксакшур, д. Итешево), 6 жителей Шарканского района (с. Шаркан), 3 жителей Завьяловского района (с. Завьялово), по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Алнашском (д. Мукшур), Балезинском (п. Балезино), Киясовском (с. Киясово), Якшур-Бодьинском районах.

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