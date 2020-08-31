Утро в Ижевске: африканский фестиваль, жертвы коронавируса и всероссийские соревнования по аквабайку

Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 31 августа, понедельник. По прогнозам синоптиков нас ждет переменная облачность, днем до +24 градусов, местами дожди. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Березовую рощу в Ижевске приведут в порядок в 2021 году

- 4 сентября ограничат движение на трассах Удмуртии

- Дом народного творчества «Спартак» могут отремонтировать в Ижевске

- Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию из Ижевска Алину Загитову зачислили в университет

- Арт-объект «Дух неба» появился в Ижевске

- 29 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии

- Главный редактор и коммерческий директор медиагруппы «Центр» стали «Медиа-Менеджерами России-2020»

- Морской котик переехал из Ижевска в зоопарк Нижнего Новгорода

- Где в Ижевске установили новые светоточки?

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Барабаны и яркие краски

Фото: Лада Иванова

В фан-зоне парка им. Кирова прошел первый фестиваль африканской культуры. Мы собрали для вас самые красочные фотографии с мероприятия.

Жертвы коронавируса

Фото: архив редакции

Коронавирус не отступает. Утром 30 августа стало известно, что от инфекции погибло 2 человека. Женщинам было по 83 года.

Всего на 30 августа в Удмуртии зарегистрировано 3 179 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Соревнования по аквабайку

Фото: Лада Иванова

В Ижевске прошли всероссийские соревнования по аквабайку. На акватории пруда собралось более 40 спортсменов - и гонщики-любители, и профессионалы.

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