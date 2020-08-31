Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 31 августа 2020 года: еще 32 заболевших и горячая линия для родителей

Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 31 августа в Удмуртии зафиксировали 32 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших - 3 211 человек, вылечились 2 621 человек, 60 скончались.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Завтра начинается учебный год. Поэтому для родителей школьников открыли горячую линию:

41-45-69 - по вопросам организации горячего питания в школах;

41-45-60 - обеспечение мер безопасности в школах;

89225082510 - личный номер главы Ижевска Олега Бекмеметьева по вопросам организации горячего питания и образовательного процесса. Обращаться на этот номер нужно через СМС.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В РОССИИ?

В России за последние сутки выявили 4 993 новых случая коронавируса. Вылечились 2 405, всего за время пандемии выздоровели 809 387 пациентов. Общее количество умерших достигло количества 17 176, за последние сутки скончались 83 человека.

В Минздраве сообщили, что первые поставки вакцины от коронавируса начнутся в сентябре. Для испытаний вакцины нашли уже 2,5 тысячи добровольцев. Всего нужно 40 тысяч человек.

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