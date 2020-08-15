Задержавшийся ремонт в школе и обветшавший подземный переход: какие недочеты обнаружил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев на Буммаше

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В четверг, 13 августа, глава Ижевска Олег Бекмеметьев совершил еженедельный обход городских территорий в рамках проекта «Пешком по Ижевску». На этот раз прогулка состоялась по микрорайону Буммаш. В ходе нее Олег Бекмеметьев встретился с активными жителями и обсудил с ними вопросы благоустройства.

Школьные проблемы

Первым и самым проблемным объектом, который посетил глава города, стала школа №8. В рамках проекта «Большой ремонт» здесь ремонтируют скатную кровлю. Проблема в том, что до начала учебного года осталось меньше трех недель, а работы выполнены лишь на 10%.

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Фото: автора

Фото: автора

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Фото: автора

Школа была построена в 1966 году и была рассчитана на 548 детей. По факту же в ней учится больше тысячи ребят, так как школ в микрорайоне не хватает, а его застройка и количество населения с каждым годом растет. Например, руководство школы уже готовится открыть дополнительный класс для первоклассников, которые в этом году не попали в «Столичный лицей».

Работы должны были начаться с 1 июня, однако по непонятной причине контракт с подрядчиком не заключили вовремя, и передача площадки Горстрою состоялась лишь 2 июля, а 9 июля на объект зашли строители.

Иван Микрюков, прораб ООО «Профи», Воткинск:

- Была задержка в подписании с нами контакта. После подписания контракта оказалось, что в смете многие работы не учтены. Сейчас мы большую часть работ делам за свой счет, эти дополнительные работы у нас еще даже не подписаны. Это дополнительные трудозатраты, дополнительное время.

Итог печален: из 1450 кв. м кровли на сегодняшний день отремонтировано только 540 кв. м. При этом застройщик не имеет четкого плана работ, но оптимистично называет сроком сдачи 15 сентября. Все это время на объекте работало не более 10 человек, но с 14 августа количество рабочих обещали увеличить в два раза.

Олег Бекмеметьев пообещал разобраться в ситуации и дал распоряжение Горстрою составить график работ совместно с застройщиком, а главу района и Управление образования попросил ежедневно отслеживать ход работ.

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Другая проблема школы №8 – неблагоустроенный маленький стадион. Школа имеет спортивный уклон и требует особых условий для занятий физкультурой, но на сегодняшний день их нет.

Мария Пустынцева, заместитель начальника Управления образования администрации города Ижевска:

- Мы гордимся тем, что здесь у нас учатся дети, которые занимаются профессиональным спортом – биатлоном. У нас много других секций, есть хоккей и легкая атлетика. Ребята занимают высокие места на престижных соревнованиях, например, в прошлом году один из учеников занял третье место на всероссийском этапе президентских состязаний.

К сожалению, в ближайшие три года реконструкция стадиона не предусмотрена ни одной из программ, однако глава города пообещал рассмотреть имеющиеся возможности и поспособствовать проектированию стадиона. Когда будет рассчитана стоимость объекта, можно будет строить дальнейшие планы.

Для удобства жителей

Жители Буммаша неоднократно обращались в администрацию района с просьбой обустроить вдоль межквартального проезда от школы №8 к улице Строителей тротуар. Дело в том, что это единственная дорога, по которой удобно добираться от жилых домов до школы и магазинов, но из-за постоянно присутствующего транспорта ходить здесь небезопасно.

Как отметил присутствовавший на встрече начальник Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Сергей Губарев, проложить тротуар возможно, это не будет стоить больших финансовых затрат, но затрудняет ситуацию близость силового кабеля.

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Фото: автора

Олег Бекмеметьев поручил до наступления осени проверить, где проложены коммуникации и где заканчивается их охранная зона. Лишь после этого решение о строительстве тротуара может быть принято.

Также жители показали главе города еще один участок дороги – разбитый межквартальный проезд возле Ижевского авторемонтного завода, вопрос будет прорабатываться.

Следующей точкой маршрута стала теплотрасса, проложенная вдоль улицы Строителей. Компания УКС проводит реконструкцию участка протяженностью более километра. Работы начались 20 июля и завершатся до начала отопительного сезона.

Анатолий Шпаков, заместитель главного инженера - руководитель службы эксплуатации:

- Это социально значимый объект, он реконструируется вне плана за счет сэкономленных средств. Теплотрасса проложена по пешеходной дорожке, и к нам часто обращались жители этого микрорайона, которым доставляли неудобства ремонтные работы. В этом году мы решили проложить эту теплотрассу полностью, чтобы в ближайшие 50 лет ее вообще не пришлось ремонтировать.

Олег Бекмеметьев напомнил сетевикам, что в ходе восстановления благоустройства необходимо помнить о требованиях доступной среды и обеспечить съезды для маломобильных групп населения.

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Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Прогулка по Воткинскому шоссе

Состояние подземного перехода на Воткинском шоссе возле остановки «Администрация Индустриального района» также очень заботит жителей. Он темный, с непрезентабельно выглядящими стенами и неудобными пандусами.

Проблему организации доступной среды глава Ижевска взял на заметку, а вот по поводу внутренних работ стихийно образовалось настоящее совещание. Дело в том, что в 2015 году переход был расписан художниками в олимпийской символике но стены облупились, а вандалы испортили рисунки.

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Тем не менее многие из присутствующих, включая самого Олега Бекмеметьева, посчитали кощунственным просто закрасить изображения. В итоге было решено попробовать найти авторов граффити и предложить им обновить свои творения, а если это окажется невозможным, привлечь других художников и волонтеров.

Рядом с подземным переходом расположена остановка общественного транспорта «Администрация Индустриального района». Прежний остановочный комплекс здесь был снесен, а нового жители до сих пор не дождались. Подрядчик уже заасфальтировал площадку, но не учел требований доступной среды, ограничив ее высоким бордюром. Недочет обещают в ближайшее время исправить, а навес установить до 25 августа.

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Вместе с остальными «дорожными» вопросами обсудили также возможность переноса разворотного троллейбусного кольца, расположенного на Воткинском шоссе, до улицы 9 января. Как объяснили жители Буммаша, рост застройки привел к тому, что жителям неудобно добираться до сосенных домов, кроме того, молодым мамам сложно посещать детскую поликлинику – транспорт просто не доезжает до необходимой точки города.

Как сообщил руководитель ИжГЭТ Андрей Батов, проект обустройства нового кольца уже разработан и согласован с ГИБДД, но стоимость работ будет составлять не менее 5 млн. рублей – таких денег в ближайшие годы из городского бюджета выделить, к сожалению, не получится.

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Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Фото: автора

Глава Ижевска обещал жителям рассмотреть альтернативные варианты, в числе которых продление автобусных маршрутов и даже обустройство дополнительного медпункта непосредственно в зоне новой застройки.

Окончилась прогулка главы Ижевска в Саду Дружбы народов, где Олег Бекмеметьев год назад принимал участие в посадке деревьев. Глава города пообщался с представителями диаспор, выслушал предложения по развитию общественного пространства и дал высокую благоустройству сада.