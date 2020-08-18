Аллею вдоль Северного кладбища в Ижевске могут благоустроить

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До 25 августа в Ижевске проходит рейтинговое голосование по выбору территорий, которые благоустроят в 2021 году. Жители могут выбрать два пространства в Индустриальном районе: 300-е производство и аллею у Северного кладбища.

Проголосовать за общественные пространства, которые могут благоустроить в 2021 году, можно по ссылке.

- Мы с семьей живем на Воткинском шоссе, и периодически прогуливаемся в сторону Удмуртской. Эта аллея нам очень нравится. Весной здесь красиво цветут яблони. Хочется, чтобы тут было чище. Не хватает дороги, велодорожки, освещения, - говорит местная жительница Елена Паркулаб.

Территорию могут благоустроить в следующем году по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Стоимость работ пока неизвестна.

Глава Индустриального района Любовь Зайцева отметила, что аллея ведет к очень важному месту памяти - Северному кладбищу.

- Необходимо поставить скамейки, чтобы люди могли отдыхать. Стоит обустроить детскую площадку, чтобы сюда приходили семьи. Тропинка очень востребована: здесь идут на работу сотрудники троллейбусного депо, автопарка, других предприятий. Большой поток населения движется на Северное кладбище, где захоронены участники боевых действий. Я надеюсь, что жители Индустриального района включатся в рейтинговое голосование и этот сквер будет благоустраиваться, - отметила Глава района.

Жители и власти считают: на аллее цветут очень красивые яблони. Но деревья старые, и их нужно кронировать. Ветки закрывают свет, поэтому на дорожке нужно освещение.

- Ко мне постоянно обращаются жители по поводу этой территории. Буквально на прошлой неделе написала сотрудница троллейбусного депо. Она просила кронировать деревья, чтобы было светлее. Также нужно решить вопрос с освещением, поставить урны, газоны и детскую площадку, - говорит Николай Швецов, заместитель председателя Удмуртского регионального отделения Российского Союза офицеров запаса.

Ранее Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщал, что в 2021 году продолжится реализация ранее намеченных планов и дополнительно в очередь включатся результаты этого голосования.

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