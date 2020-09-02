Утро в Ижевске: объекты для благоустройства, вечерние трамваи и 19 потерянных «лесников»

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 сентября, среда. По прогнозам синоптиков нас ждет переменная облачность, днем до +17 градусов.

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Контейнеры для батареек появились в школах Удмуртии к 1 сентября

Две машины столкнулись в Ижевске

Водитель ВАЗа погиб в Удмуртии

Ижевский терапевт получила штраф за ложные сведения в медкартах пациентов

Трамваи №7 возобновят движение по вечерам в Ижевске

Директора муниципального фонда поддержки малого предпринимательства осудили в Удмуртии

За последнюю неделю августа в Удмуртии потерялись 19 человек, ушедших за грибами и ягодами

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Три дня в лесу находилась потерявшаяся женщина

Фото: Архив КП

Жительница Удмуртии отправилась за грибами 29 августа, но заблудилась. 31 августа её нашел мужчина, который также отправился за грибами. Подробнее о состоянии женщины по ссылке.

Ижевчане выбрали 8 объектов для благоустройства

Фото: Архив КП

В ходе голосования, которое проходило с 11 по 25 августа, жители города определили первоочередность объектов для благоустройства. Узнать, какой объект хотят отремонтировать больше всего, можете в нашем материале.

Сколько дают за распространение личных фото в Ижевске?

Фото: Архив КП

С марта по апрель молодой человек выкладывал в социальных сетях интимные фото девушки, которые она отправляла в ходе личной переписки, без её согласия. Кроме того, он публиковал её персональные данные: имя, фамилию и отчество, место работы и должность.

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