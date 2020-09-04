Утро в Ижевске: книжный фестиваль, ночной воришка и диспансеризация по субботам

Фото: Архив КП

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Маршрут автобуса №71 продлили в Ижевске

Афиша книжного фестиваля «Читай, Ижевск»: ЭтноРазгуляй и встречи с писателями Удмуртии

Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова может стать ведущей шоу на федеральном канале

Социалиста из Ижевска арестовали за неуплату штрафа в Удмуртии

Директор техникума обвиняется в незаконной выплате премии в Удмуртии

Сотрудники МВД задержали подозреваемую в кражах с банковских счетов у жителей Удмуртии

10 гостиниц на природе появятся в 2021 году в Удмуртии

Вертолетная площадка на территории больничного городка появится в Удмуртии

Отдельные кабинеты и прием по выходным: как будет проходить диспансеризация в Удмуртии

Два города Удмуртии победили во Всероссийском конкурсе

А теперь с подробностями:

Коронавирус в психоневрологическом интернате

Фото: pixabay.com

11 заболевших выявили в ходе проверки в Нагорном психоневрологическом интернате в Удмуртии. В интернате проживает более 300 пожилых пациентов и инвалидов от 18 лет.

Ночной воришка из Удмуртии

Фото: архив КП

25-летний уроженец Удмуртии пойман в Казани. Его обвиняют в ночных кражах из кафе и школ. В списке ворованного - игровая приставка, фотоаппараты и деньги.

Теплые слова о друге

Фото: архив

Друзья и близкие скончавшегося Шамиля Утешева рассказывают о своей первой встрече с ним и главных проектах общественного деятеля.

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