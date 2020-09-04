Утро в Ижевске: книжный фестиваль, ночной воришка и диспансеризация по субботам

Фото: Архив КП
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Маршрут автобуса №71 продлили в Ижевске
Афиша книжного фестиваля «Читай, Ижевск»: ЭтноРазгуляй и встречи с писателями Удмуртии
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова может стать ведущей шоу на федеральном канале
Социалиста из Ижевска арестовали за неуплату штрафа в Удмуртии
Директор техникума обвиняется в незаконной выплате премии в Удмуртии
Сотрудники МВД задержали подозреваемую в кражах с банковских счетов у жителей Удмуртии
10 гостиниц на природе появятся в 2021 году в Удмуртии
Вертолетная площадка на территории больничного городка появится в Удмуртии
Отдельные кабинеты и прием по выходным: как будет проходить диспансеризация в Удмуртии
Два города Удмуртии победили во Всероссийском конкурсе
А теперь с подробностями:
Коронавирус в психоневрологическом интернате
Фото: pixabay.com
11 заболевших выявили в ходе проверки в Нагорном психоневрологическом интернате в Удмуртии. В интернате проживает более 300 пожилых пациентов и инвалидов от 18 лет.
Ночной воришка из Удмуртии
Фото: архив КП
25-летний уроженец Удмуртии пойман в Казани. Его обвиняют в ночных кражах из кафе и школ. В списке ворованного - игровая приставка, фотоаппараты и деньги.
Теплые слова о друге
Фото: архив
Друзья и близкие скончавшегося Шамиля Утешева рассказывают о своей первой встрече с ним и главных проектах общественного деятеля.
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