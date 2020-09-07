Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 7 сентября 2020 года: 30 человек в тяжелом состоянии и ни одного выздоровления за сутки

Фото: pixabay.com

На утро 7 сентября в Удмуртии зафиксировали 52 случая заражения коронавирусом. 35 из них в Ижевске. Об этом сообщает оперштаб региона.

На данный момент в республике число заболевших коронавирусом 3 543 человека, 2 799 выздоровели, зафиксирован 71 летальный исход. По информации оперштаба, 30 человек находится в тяжелом состоянии, 167 средней степени тяжести и 476 в удовлетворительном.

С картой распространения коронавируса по республике можно посмотреть по ссылке.

А ЧТО В РОССИИ?

На 7 сентября в стране зафиксировано 1 030 6905 случаев заражения. Среди них 5 185 новых.

Выздоровели за все время эпидемии 843 277. Из них 2 328 за сегодняшний день.

Общее число смертей по России 17 871. Сегодня число увеличилось на 51.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Шеринг электросамокатов в Ижевске: сколько стоит, где найти и как попробовать?