До начала голосования за лучших врачей Ижевска и Удмуртии остается 10 дней

Фото: Амир Закиров

21 сентября в конкурсе «Лучшая клиника – 2020» стартует народное голосование. Любой пользователь, авторизовавшись на сайте лучшаяклиника.рф, сможет отдать свой голос за лучших врачей и лучшие медицинские учреждения Удмуртии. А пока в проекте идет сбор заявок, и вы еще успеваете подать на конкурс кандидатуры тех докторов, которых считаете достойными звания «Народный врач».

Что для этого нужно? - Зайдите на сайт лучшаяклиника.рф по ссылке

- Заполните форму: ФИО врача, его специальность и место работы

- По возможности прикрепите к заявке фотографию врача

- Вы можете подать еще любое количество заявок на разных врачей любых специальностей, главное условие – чтобы они работали в медучреждениях Удмуртии

Для врачей участие в конкурсе бесплатно и не накладывает на них никаких обязательств. Врачи участвуют в конкурсе в разных номинациях – в зависимости от их специальности. Те, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации, получат памятные дипломы от организаторов конкурса, а их имена узнает вся республика.

Прием заявок продолжится вплоть до 20 октября, однако голосование стартует уже 21 сентября, и чем раньше врач займет свое место в номинации, тем выше шансы, что он наберет больше голосов.

Кроме того, в рамках проекта вы можете сказать спасибо любимому врачу – за его чуткость, опыт, за спасенное здоровье или даже жизнь. Для этого нужно всего лишь заполнить небольшую форму.

Все благодарности публикуются на официальном сайте конкурса лучшаяклиника.рф в разделе «Спасибо, доктор!».

Справка

«Лучшая клиника» – это ежегодный конкурс лучших медицинских учреждений и врачей республики, который медиагруппа «Центр» проводит при информационной поддержке «Комсомольской правды»- Удмуртия». Все подробности о конкурсе можно узнать на сайте лучшаяклиника.рф. Следите за новостями проекта на сайте «Комсомолки» и в наших группах в социальных сетях.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

Реклама