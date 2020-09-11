До начала голосования за лучших врачей Ижевска и Удмуртии остается 10 дней

Фото: Амир Закиров
21 сентября в конкурсе «Лучшая клиника – 2020» стартует народное голосование. Любой пользователь, авторизовавшись на сайте лучшаяклиника.рф, сможет отдать свой голос за лучших врачей и лучшие медицинские учреждения Удмуртии. А пока в проекте идет сбор заявок, и вы еще успеваете подать на конкурс кандидатуры тех докторов, которых считаете достойными звания «Народный врач».
Что для этого нужно? - Зайдите на сайт лучшаяклиника.рф по ссылке
- Заполните форму: ФИО врача, его специальность и место работы
- По возможности прикрепите к заявке фотографию врача
- Вы можете подать еще любое количество заявок на разных врачей любых специальностей, главное условие – чтобы они работали в медучреждениях Удмуртии
Для врачей участие в конкурсе бесплатно и не накладывает на них никаких обязательств. Врачи участвуют в конкурсе в разных номинациях – в зависимости от их специальности. Те, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации, получат памятные дипломы от организаторов конкурса, а их имена узнает вся республика.
Прием заявок продолжится вплоть до 20 октября, однако голосование стартует уже 21 сентября, и чем раньше врач займет свое место в номинации, тем выше шансы, что он наберет больше голосов.
Кроме того, в рамках проекта вы можете сказать спасибо любимому врачу – за его чуткость, опыт, за спасенное здоровье или даже жизнь. Для этого нужно всего лишь заполнить небольшую форму.
Все благодарности публикуются на официальном сайте конкурса лучшаяклиника.рф в разделе «Спасибо, доктор!».
Справка
«Лучшая клиника» – это ежегодный конкурс лучших медицинских учреждений и врачей республики, который медиагруппа «Центр» проводит при информационной поддержке «Комсомольской правды»- Удмуртия». Все подробности о конкурсе можно узнать на сайте лучшаяклиника.рф. Следите за новостями проекта на сайте «Комсомолки» и в наших группах в социальных сетях.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.
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