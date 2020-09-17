Утро в Ижевске: сколько классов успели закрыть на карантин, история похудевшей ижевчанки и мошенник, бросающийся под машины

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, любимый город! Сегодня, 17 сентября, на улице пасмурно и прохладно. Дневная температура поднимется до +14°C. Одевайтесь теплее, пейте горячий чай и не поддавайтесь осенней хандре. А чтобы вы были в курсе последних новостей, мы подготовили для вас подборку одной строкой:

- «Кросс нации» 19 сентября в Ижевске пройдет в масках

- В Ижевске перенесли концерт Егора Крида и Сергея Лазарева

- Участника террористической группировки осудили в Удмуртии

- Новую камеру фото- и видеофиксации нарушений установили на трассе Удмуртии

- Начальника Удмуртского гидрометцентра уволили за коррупцию

- Больше суток в Ижевске разыскивают 13-летнюю школьницу

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24 класса в Ижевске закрыли на карантин

24 класса в Ижевске закрыли на карантин Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В девяти школах Ижевска отдельные классы закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Прослушать эфир можно по ссылке.

История ижевчанки, которая похудела на 13 килограммов

Фото предоставлено героем публикации

Худенькой Елена Плетнева не была никогда - при росте 163 сантиметра она весила около 60 кило. Несмотря на это, ижевчанка вполне была довольна своим отражением. Однако четыре года назад, после смерти отца, девушка начала заедать стресс и «подсела» на сладкое. За полгода она набрала 15 кило.

- Я не замечала лишние килограммы, - признается Елена. - Но спустя полгода увидела свои фотографии со свадьбы друзей. Это было ужасно. Такое чувство, что я съела весь торт и жениха с невестой. Тогда я поняла, что нужно что-то делать.

Ижевский мошенник бросается под машины и требует компенсацию

Ижевский мошенник бросается под машины и требует компенсацию Фото: Константин ИВШИН

На днях в группе «ВКонтакте» «Ижевск Где Гай Стоят» вышел пост, в котором ижевчанка Ева делится историей о мошеннике. Мужчина на парковке рядом с парком Кирова бросается под машины и требует компенсацию за нанесенный ущерб.

Сейчас по делу начали проверку, по итогам которой будет дана юридическая оценка происшествия. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Ижевску.

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