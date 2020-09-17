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Общество

Утро в Ижевске: сколько классов успели закрыть на карантин, история похудевшей ижевчанки и мошенник, бросающийся под машины

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Анастасия Михайлова
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«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, любимый город! Сегодня, 17 сентября, на улице пасмурно и прохладно. Дневная температура поднимется до +14°C. Одевайтесь теплее, пейте горячий чай и не поддавайтесь осенней хандре. А чтобы вы были в курсе последних новостей, мы подготовили для вас подборку одной строкой:

- «Кросс нации» 19 сентября в Ижевске пройдет в масках

- В Ижевске перенесли концерт Егора Крида и Сергея Лазарева

- Участника террористической группировки осудили в Удмуртии

- Новую камеру фото- и видеофиксации нарушений установили на трассе Удмуртии

- Начальника Удмуртского гидрометцентра уволили за коррупцию

- Больше суток в Ижевске разыскивают 13-летнюю школьницу

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

24 класса в Ижевске закрыли на карантин

24 класса в Ижевске закрыли на карантин

24 класса в Ижевске закрыли на карантин

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В девяти школах Ижевска отдельные классы закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Прослушать эфир можно по ссылке.

История ижевчанки, которая похудела на 13 килограммов

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Худенькой Елена Плетнева не была никогда - при росте 163 сантиметра она весила около 60 кило. Несмотря на это, ижевчанка вполне была довольна своим отражением. Однако четыре года назад, после смерти отца, девушка начала заедать стресс и «подсела» на сладкое. За полгода она набрала 15 кило.

- Я не замечала лишние килограммы, - признается Елена. - Но спустя полгода увидела свои фотографии со свадьбы друзей. Это было ужасно. Такое чувство, что я съела весь торт и жениха с невестой. Тогда я поняла, что нужно что-то делать.

Ижевский мошенник бросается под машины и требует компенсацию

Ижевский мошенник бросается под машины и требует компенсацию

Ижевский мошенник бросается под машины и требует компенсацию

Фото: Константин ИВШИН

На днях в группе «ВКонтакте» «Ижевск Где Гай Стоят» вышел пост, в котором ижевчанка Ева делится историей о мошеннике. Мужчина на парковке рядом с парком Кирова бросается под машины и требует компенсацию за нанесенный ущерб.

Сейчас по делу начали проверку, по итогам которой будет дана юридическая оценка происшествия. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Ижевску.

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!

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