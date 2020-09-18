ИЭМЗ «Купол» – надежный щит России

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Удмуртские оборонные заводы – одна из важных составляющих «станового хребта державы». Защита и безопасность России – важнейший критерий экономической деятельности Удмуртии. И поэтому, День оружейника – важный для республики праздник. К нему работники оборонных предприятий подходят с новыми достижениями.

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Одно из ведущих предприятий оборонпрома Удмуртии и России – Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») – в 2020 году также продемонстрировал ряд новых достижений.

Передовые разработки

Одним из них стало дальнейшее совершенствование основного изделия предприятия – ЗРК семейства «Тор». Весной этого года успешно завершился очередной этап модернизации боевой машины. В частности, БМ ЗРК «Тор-М2» получила возможность управлять боевой работой средств ПВО нижестоящих звеньев – ЗПРК, ЗСУ, ЗАК и ПЗРК. Теперь боевая машина может действовать не только как разведывательная и огневая единица, но и как командный пункт. Это не имеющее аналогов в мировой практике достижение открывает новые возможности тактического применения ЗРК семейства «Тор», повышает гибкость управления средствами ПВО и экономичность их применения.

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Высокое качество изделий и исполнение контрактов в срок и с опережением срока стали весомым фактором заключения новых контрактов между ижевским предприятием и Министерством обороны на поставку спецтехники в рамках ГПВ 2018-2027 на сумму в 100 млрд. рублей. В настоящее время завод работает над исполнением этих контрактов.

Также в 2020 году ИЭМЗ «Купол», в ходе форума «Армия-2020», представил широкой публике свою новую разработку: боевую машину отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО». Это изделие позволит значительно повысить маневренность и защищенность низового звена ПВО – стрелков переносных зенитных ракетных комплексов.

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Не только «Торы»

Расширяя линейку своих изделий оборонного назначения, ИЭМЗ «Купол» также уделяет большое внимание выпуску продукции производственно-технического назначения. На предприятии производится широкая номенклатура продукции, в том числе – оборудование для АЭС, системы биохимической очистки, сверхчистые материалы для микроэлектроники, твердотельные волновые гироскопы, изделия торцевой раскатки, климатотехника, промышленное холодильное оборудование и многое другое. Выпуск продукции осуществляется на современном, высокоточном и высокопроизводительном оборудовании, система контроля качества полностью соответствует строгим требованиям оборонного стандарта ГОСТ РВ 0015-002, требованиям внутренних стандартов Концерна ВКО «Алмаз-Антей». На ИЭМЗ «Купол» реализуется долгосрочная программа освоения новых изделий с полным сохранением всех имеющихся компетенций. В рамках неё ведётся техническое перевооружение, строятся новые производства, в том числе и в сотрудничестве с ведущими зарубежными и отечественными кампаниями. Так, в частности, в 2020-2021 годах будет проведена реконструкция приобретенного «ИЭМЗ «Купол» бывшего 300-го производства Ижевского механического завода. Здесь будет размещён целый ряд высокотехнологичных производств.

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