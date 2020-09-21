Утро в Ижевске: погода на неделю, песня ижевчанина для солиста «Чай вдвоем» и школьница, доказавшая ошибку в учебнике

Сегодня будет дождливо Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Нас сегодня ждет дождливый день и прохладная погода. Но вы не унывайте: заварите себе горячий кофе или чай и почитайте обзор новостей за выходные от «Комсомолки»:

- 357 соцобъектов подключили к системе отопления в Ижевске

- Ремонт завершается в детской поликлинике № 9

- 18-летний ижевчанин украл из супермаркета товар на 8,5 тысячи рублей

- Ижевчанка на коляске победила в номинации «Мисс интернет» в международном конкурсе красоты

Перейдем к подробным новостям:

Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе?

Тепло вернется в середине недели Фото: Амир Закиров

К середине следующей недели в Удмуртию придет небольшое потепление. В среднем температура повысится до +16-18 градусов. Подробный прогноз в обзоре «Комсомолки».

Уроженец Удмуртии написал песню для экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера

Фото: nstagram.com/kasimov.n.ramil

Режиссер Рамиль Касимов написал песню для Дениса Клявера, бывшего солиста группы «Чай вдвоем». Он посвятил ее Глазову.

Воронежская школьница доказала ошибку в учебнике и заработала 100 баллов на ЕГЭ

Сейчас девушка проходит обучение в национальном исследовательском университете Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Этот поступок стоит взять на вооружение всем старшеклассникам. Выпускница школы в Воронеже заработала 99 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Но девушка смогла доказать апелляционной комиссии, что ошибка содержалась в терминологии в учебнике и добилась оценки в 100 баллов.

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