Утро в Ижевске: погода на неделю, песня ижевчанина для солиста «Чай вдвоем» и школьница, доказавшая ошибку в учебнике

Сегодня будет дождливо
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Нас сегодня ждет дождливый день и прохладная погода. Но вы не унывайте: заварите себе горячий кофе или чай и почитайте обзор новостей за выходные от «Комсомолки»:
- 357 соцобъектов подключили к системе отопления в Ижевске
- Ремонт завершается в детской поликлинике № 9
- 18-летний ижевчанин украл из супермаркета товар на 8,5 тысячи рублей
- Ижевчанка на коляске победила в номинации «Мисс интернет» в международном конкурсе красоты
Перейдем к подробным новостям:
Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе?
Тепло вернется в середине недели
Фото: Амир Закиров
К середине следующей недели в Удмуртию придет небольшое потепление. В среднем температура повысится до +16-18 градусов. Подробный прогноз в обзоре «Комсомолки».
Уроженец Удмуртии написал песню для экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера
Фото: nstagram.com/kasimov.n.ramil
Режиссер Рамиль Касимов написал песню для Дениса Клявера, бывшего солиста группы «Чай вдвоем». Он посвятил ее Глазову.
Воронежская школьница доказала ошибку в учебнике и заработала 100 баллов на ЕГЭ
Сейчас девушка проходит обучение в национальном исследовательском университете Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)
Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Этот поступок стоит взять на вооружение всем старшеклассникам. Выпускница школы в Воронеже заработала 99 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Но девушка смогла доказать апелляционной комиссии, что ошибка содержалась в терминологии в учебнике и добилась оценки в 100 баллов.
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