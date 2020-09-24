Утро в Ижевске: проверка «коронавирусных» выплат, переписка Алины Загитовой и коечный фонд Удмуртии

Фото: Алена Селезнёва

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 24 сентября. Сегодня днем будет ясно, температура воздуха +13..+15°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Матпомощь при рождении ребенка получили 93 студенческие семьи в Удмуртии

- В лесах Удмуртии сняли особый противопожарный режим

- Полицейские задержали 19-летнего ижевчанина по подозрению в незаконном обороте наркотиков

- Полицейские Удмуртии задержали жителя Татарстана за отстрел лося

- «Кругосветки Удмуртии 2000»: маршруты, квесты и даты прохождения

А теперь к главным новостям:

«Коронавирусные» выплаты

Прокуратура Удмуртии проверит информацию, размещенную в соцсетях, о невыплате медработникам «коронавирусных» надбавок. Их не получали сотрудники станции скорой помощи Можгинской и Глазовской больниц.

Фото: архив КП

Убил сына

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 38-летнего местного жителя в одном из домов в Воткинском районе. По данным следствия мужчина выпивал с отцом. Позже между ними произошла ссора, отец взял нож и несколько раз ударил сына. От полученных ранений потерпевший скончался.

Фото: pixabay.com

Переписка Алины Загитовой попала в сеть

В сети появилась переписка олимпийской чемпионки Алины Загитовой и продюсера Яны Рудковской, в которой девушку приглашают в команду к Евгению Плющенко. Как Рудковская прокомментировала происходящее?

Фото: штаб Тутберидзе

Кто нуждается в госпитализации

С начала пандемии в Удмуртии для пациентов, больных коронавирусом, подготовили 1602 койко-места, из них занято 1460 коек. В ближайшие дни подготовят еще 480 мест. Как сообщил глава Удмуртии, в госпитализации нуждается лишь каждый 10 пациент с коронавирусом.

Фото: pixabay.com

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