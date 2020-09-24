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Коронавирус Covid-19

Я заболел, что делать? Куда обращаться ижевчанам при подозрении на коронавирус

Инструкция от «Комсомолки»
Авторы (5):
Екатерина Ардашева
Анастасия Захарова
Мария Шилова
Анастасия Михайлова
Анастасия Кругликова
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Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

С каждым днем число вопросов насчет коронавируса только увеличивается. Что делать, если вам кажется, что у вас не просто ОРВИ, а нечто более серьезное? «Комсомолка» подготовила инструкцию.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ?

В Минздраве Удмуртии объясняют: перечень лиц, которым необходимо проводить бесплатный тест на ковид, установлен официально на республиканском и федеральном уровне.

Приоритет первого уровня имеют люди:

- Прибывшие на территорию России и имеющие симптомы инфекционного заболевания;

- Контактировавшие с больным COVID-19 и имеющие симптомы, не исключающие коронавирус;

- Имеющие диагноз «внебольничная пневмония»;

- Работники COVID-центров;

- Работники интернатов для детей, пожилых и инвалидов - при появлении симптомов ОРВИ.

На втором месте по приоритету:

- Люди старше 65 лет с респираторными симптомами;

- Работники медицинских организаций;

- Работники стационарных организаций социального обслуживания населения и учреждений уголовно-исполнительной системы – перед выходом на работу.

- Пациенты перед плановой госпитализацией и беременные перед поступлением в акушерский стационар.

- Дети из школ и садиков – при возникновении трех и более случаев заболеваний респираторными инфекциями в организованном коллективе.

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

– Врач самостоятельно определяет необходимость исследований в соответствии с клинической ситуацией и проявляющимися симптомами, опираясь при этом на Временные методические рекомендации Минздрава России, – сообщают специалисты Минздрава Удмуртии.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ?

Самое главное – бережно и со всей ответственностью отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких. Не нужно отмахиваться от симптомов, решая «пересидеть дома». Лучше сразу же начать пить больше воды (лучше минералки), принимать препараты. Но самолечением лучше не заниматься – обратитесь к врачу и попросите направить на тестирование, назначить правильный антибиотик.

ЗНАЙ!

- Если вы относитесь к одной из основных групп риска (например, контактировали с человеком, у которого был коронавирус и тоже имеете симптомы) обратитесь в поликлинику по месту жительства и вызовите врача на дом.

- Кроме того, известите работодателя и обратитесь на горячую линию Роспотребнадзора по Удмуртии либо в Центр гигиены и эпидемиологии. Опишите специалистам ситуацию и поясните, почему вы думаете, что можете быть больны коронавирусом. Если вы плохо себя чувствуете, дозвониться не получается (а дойти до регистратуры вы не можете), не стесняйтесь вызывать скорую.

- Если врач из госклиники говорит, что подозрения на коронавирус нет (и не назначает анализ), но вы все равно хотите пройти тест – обратитесь в частную клинику. Если вы не относитесь к основным группам риска, то бесплатный анализ вам будет положен лишь в том случае, если разовьется пневмония – если есть сомнения, лучше сдать его платно.

Как действовать, если заболели?

Как действовать, если заболели?

ТЕСТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, НО ОБОНЯНИЕ ПРОПАЛО

Бывают ситуации, при которых тест показывает отрицательный результат, однако «налицо» все симптомы коронавируса – отсутствие обоняния и вкуса, слабость, тяжесть в груди. Почему же тесты расходятся с физическим состоянием?

– Сейчас подтвердить коронавирус можно двумя способами: клинически (по симптомам – снижению кислорода в крови, мышечной боли и др.) и тестом. Но тесты не всегда выявляют COVID. Все потому, что в начале заболевания вирус скапливается в носоглотке и ротоглотке, а дальше спускается вниз, по бронхам. Развивается пневмония. Но иногда анализ берут поздно, когда вирус уже спустился, и в носоглотке и ротоглотке его минимальное количество, можно и не зацепить. А смывы бронхов слишком сложно делать, – рассказывает врач Сергей Чередниченко.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Подтвердить коронавирусную пневмонию может КТ, однако делать ее стоит только после консультации со специалистом – при тесте пациент получает достаточно большую дозу облучения, отмечает врач.

– Доза на компьютерной томографии раз в 12 больше, чем на флюорографии, – говорит Сергей Чередниченко.

Так что если тест на коронавирус отрицательный, но состояние не улучшается – проверьте уровень кислорода в крови, посоветуйтесь с врачом и сделайте флюорографию и КТ легких. Но главное – ограничьте круг контактных лиц, по возможности изолировав не только заболевшего, но и всех близких, в том числе детей, которые могут быть переносчиком вируса и заразить одноклассников.

НА ЧТО ЕЩЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Главное – не нужно недооценивать болезнь. Многие специалисты говорят о том, что коронавирус опасен не только явными проявлениями (высокой температурой, пневмонией), но и менее заметными симптомами – например, депрессией. Она начинается вместе с жаром и может усиливаться (вплоть до панических атак).

Первоначально считалось, что люди просто поддаются всеобщей истерии, порожденной новым неизученным заболеванием, но сейчас специалисты считают, что подобные симптомы – последствия инфекции, причем встречаться они могут и у переболевших людей.

– Мы впервые в мире пару месяцев назад заговорили о постковидном синдроме. И это оказалось не повреждение легких, как все думали, а поражения мозговой ткани: головной мозг, и периферическая нервная система, и автономная, вегетативная. Эти нервные системы регулируют все процессы в организме – от настроения до сердцебиения, от сна до дыхания, от гормонального цикла до пищеварения. Головная боль, слабость, необычные сны, плаксивость и депрессия, скачки давления – все то, что называлось «астеническим синдромом», сложилось в одну патологию, – рассказал в интервью «Комсомольской правде» доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев, председатель Московского городского научного общества терапевтов.

Фото: Сергей Грачёв

Фото: Сергей Грачёв

Помочь поможет назначение седативных средств – главное, не стесняться обсуждать тревожные симптомы с врачом и просить дополнительной диагностики.

– У этой патологии оказалось четкое морфологическое описание - тромбоваскулит в нервной ткани, – продолжает эксперт. – В переводе – воспаление и тромбоз микрососудов везде. Такой вариант внутрисосудистого свертывания крови.

Кстати, очень многие пациенты, даже не страдавшие до болезни тромбозами, приобретают тромбофлебит (воспаление стенок вен, в которых образуется тромб. – Прим. ред). Поэтому при подозрении на коронавирус попросите врача назначить анализ крови на факторы тромбообразования – в случае их превышения своевременная терапия поможет избежать осложнений.

Но даже если вы хорошо себя чувствуете – не забывайте носить маску, мыть руки и в целом соблюдать правила гигиены. По возможности избегайте мест большого скопления людей.

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