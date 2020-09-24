Я заболел, что делать? Куда обращаться ижевчанам при подозрении на коронавирус

Фото: Сергей Грачёв

С каждым днем число вопросов насчет коронавируса только увеличивается. Что делать, если вам кажется, что у вас не просто ОРВИ, а нечто более серьезное? «Комсомолка» подготовила инструкцию.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ?

В Минздраве Удмуртии объясняют: перечень лиц, которым необходимо проводить бесплатный тест на ковид, установлен официально на республиканском и федеральном уровне.

Приоритет первого уровня имеют люди:

- Прибывшие на территорию России и имеющие симптомы инфекционного заболевания;

- Контактировавшие с больным COVID-19 и имеющие симптомы, не исключающие коронавирус;

- Имеющие диагноз «внебольничная пневмония»;

- Работники COVID-центров;

- Работники интернатов для детей, пожилых и инвалидов - при появлении симптомов ОРВИ.

На втором месте по приоритету:

- Люди старше 65 лет с респираторными симптомами;

- Работники медицинских организаций;

- Работники стационарных организаций социального обслуживания населения и учреждений уголовно-исполнительной системы – перед выходом на работу.

- Пациенты перед плановой госпитализацией и беременные перед поступлением в акушерский стационар.

- Дети из школ и садиков – при возникновении трех и более случаев заболеваний респираторными инфекциями в организованном коллективе.

Фото: Лада Иванова

– Врач самостоятельно определяет необходимость исследований в соответствии с клинической ситуацией и проявляющимися симптомами, опираясь при этом на Временные методические рекомендации Минздрава России, – сообщают специалисты Минздрава Удмуртии.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ?

Самое главное – бережно и со всей ответственностью отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких. Не нужно отмахиваться от симптомов, решая «пересидеть дома». Лучше сразу же начать пить больше воды (лучше минералки), принимать препараты. Но самолечением лучше не заниматься – обратитесь к врачу и попросите направить на тестирование, назначить правильный антибиотик.

ЗНАЙ!

- Если вы относитесь к одной из основных групп риска (например, контактировали с человеком, у которого был коронавирус и тоже имеете симптомы) обратитесь в поликлинику по месту жительства и вызовите врача на дом.

- Кроме того, известите работодателя и обратитесь на горячую линию Роспотребнадзора по Удмуртии либо в Центр гигиены и эпидемиологии. Опишите специалистам ситуацию и поясните, почему вы думаете, что можете быть больны коронавирусом. Если вы плохо себя чувствуете, дозвониться не получается (а дойти до регистратуры вы не можете), не стесняйтесь вызывать скорую.

- Если врач из госклиники говорит, что подозрения на коронавирус нет (и не назначает анализ), но вы все равно хотите пройти тест – обратитесь в частную клинику. Если вы не относитесь к основным группам риска, то бесплатный анализ вам будет положен лишь в том случае, если разовьется пневмония – если есть сомнения, лучше сдать его платно.

Как действовать, если заболели?

ТЕСТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, НО ОБОНЯНИЕ ПРОПАЛО

Бывают ситуации, при которых тест показывает отрицательный результат, однако «налицо» все симптомы коронавируса – отсутствие обоняния и вкуса, слабость, тяжесть в груди. Почему же тесты расходятся с физическим состоянием?

– Сейчас подтвердить коронавирус можно двумя способами: клинически (по симптомам – снижению кислорода в крови, мышечной боли и др.) и тестом. Но тесты не всегда выявляют COVID. Все потому, что в начале заболевания вирус скапливается в носоглотке и ротоглотке, а дальше спускается вниз, по бронхам. Развивается пневмония. Но иногда анализ берут поздно, когда вирус уже спустился, и в носоглотке и ротоглотке его минимальное количество, можно и не зацепить. А смывы бронхов слишком сложно делать, – рассказывает врач Сергей Чередниченко.

Фото: pixabay.com

Подтвердить коронавирусную пневмонию может КТ, однако делать ее стоит только после консультации со специалистом – при тесте пациент получает достаточно большую дозу облучения, отмечает врач.

– Доза на компьютерной томографии раз в 12 больше, чем на флюорографии, – говорит Сергей Чередниченко.

Так что если тест на коронавирус отрицательный, но состояние не улучшается – проверьте уровень кислорода в крови, посоветуйтесь с врачом и сделайте флюорографию и КТ легких. Но главное – ограничьте круг контактных лиц, по возможности изолировав не только заболевшего, но и всех близких, в том числе детей, которые могут быть переносчиком вируса и заразить одноклассников.

НА ЧТО ЕЩЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Главное – не нужно недооценивать болезнь. Многие специалисты говорят о том, что коронавирус опасен не только явными проявлениями (высокой температурой, пневмонией), но и менее заметными симптомами – например, депрессией. Она начинается вместе с жаром и может усиливаться (вплоть до панических атак).

Первоначально считалось, что люди просто поддаются всеобщей истерии, порожденной новым неизученным заболеванием, но сейчас специалисты считают, что подобные симптомы – последствия инфекции, причем встречаться они могут и у переболевших людей.

– Мы впервые в мире пару месяцев назад заговорили о постковидном синдроме. И это оказалось не повреждение легких, как все думали, а поражения мозговой ткани: головной мозг, и периферическая нервная система, и автономная, вегетативная. Эти нервные системы регулируют все процессы в организме – от настроения до сердцебиения, от сна до дыхания, от гормонального цикла до пищеварения. Головная боль, слабость, необычные сны, плаксивость и депрессия, скачки давления – все то, что называлось «астеническим синдромом», сложилось в одну патологию, – рассказал в интервью «Комсомольской правде» доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев, председатель Московского городского научного общества терапевтов.

Фото: Сергей Грачёв

Помочь поможет назначение седативных средств – главное, не стесняться обсуждать тревожные симптомы с врачом и просить дополнительной диагностики.

– У этой патологии оказалось четкое морфологическое описание - тромбоваскулит в нервной ткани, – продолжает эксперт. – В переводе – воспаление и тромбоз микрососудов везде. Такой вариант внутрисосудистого свертывания крови.

Кстати, очень многие пациенты, даже не страдавшие до болезни тромбозами, приобретают тромбофлебит (воспаление стенок вен, в которых образуется тромб. – Прим. ред). Поэтому при подозрении на коронавирус попросите врача назначить анализ крови на факторы тромбообразования – в случае их превышения своевременная терапия поможет избежать осложнений.

Но даже если вы хорошо себя чувствуете – не забывайте носить маску, мыть руки и в целом соблюдать правила гигиены. По возможности избегайте мест большого скопления людей.

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