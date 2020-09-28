Утро в Ижевске: пенсионерку выжили из дома, два человека погибли на трассе в Удмуртии, и ижевчанка, выигравшая миллион

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе за выходные Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 28 сентября, в городе ожидается ясная погода и до +20°С тепла. Пока вы готовитесь к началу рабочей недели, читайте нашу подборку новостей за выходные одной строкой:

- Теплоход продолжит курсировать по Ижевскому пруду в октябре

- 300 тыс. рублей заплатит директор ижевского пейнтбольного клуба за поврежденный глаз посетителя

- У жителя Удмуртии изъяли почти 3,5 кг наркотиков

- Школьник из Ижевска завоевал бронзу в Первенстве России по международным шашкам

- Появились новые фото с реконструкции Центральной площади Ижевска

- Бабье лето: какая погода ждет ижевчан на этой неделе?

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Родная дочь выставила пенсионерку на улицу

Нина Ивановна вынуждена ютиться в тесной комнате с дочерью, зятем и двумя внуками Фото: Ирина Кузнецова

Нине Ивановне (имя изменено) – 55 лет. Большую часть жизни женщина провела в Сарапуле – вырастила и воспитала двух дочерей. Несколько лет назад получила инвалидность из-за травмы позвоночника. И даже после этого продолжила работать, помогать детям, сидеть с внуками. Она и представить не могла, что близкие люди смогут оставить ее без крыши над головой.

4 человека пострадали на трассе в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Страшное ДТП произошло в пятницу, 25 сентября, в Можгинском районе Удмуртии. Около 21:00 на 98 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» 24-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2108», за рулем которого находилась 50-летняя женщина. Водитель «Лады» и его 25-летний пассажир скончались на месте от травм. Водитель автомобиля «ВАЗ-2108» и пассажир – 49-летний мужчина получили травмы и госпитализированы.

Миллион за участие в шоу

Фото: пресс-служба канала ТВ-3

34-летняя ижевчанка Алена Яковлева выиграла заветную сумму на проекте канала ТВ-3 «Миллион на мечту» (16+), об этом сообщает пресс-служба канала.

Теперь девушка стала на шаг ближе к своей самой заветной мечте. Алена не может иметь детей, но очень хочет стать мамой, потому она и пришла на проект – для оплаты суррогатного материнства нужны немалые деньги.