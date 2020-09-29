Утро в Ижевске: нововведения в поверках счетчиков, самые страшные аварии недели и как горожане соблюдают масочный режим

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 29 сентября. Погода продолжает поднимать настроение своим теплом. Пока вы думаете, что надеть для сегодняшних +20°С, предлагаем посмотреть новости одной строкой:

- Жители Удмуртии смогут обращаться к главным врачам больниц через мессенджеры

- Примерно 220 учеников обучаются в профильных медицинских классах Ижевска

- 103 случая коронавируса зарегистрировали в Удмуртии 28 сентября

- Фотофакт: сказочные фигуры появились в одном из городов Удмуртии

- «Тотальный диктант» могут написать жители Ижевска 17 октября

- Останки бойца из Ижевска нашел поисковый отряд

- Ижевчанка расплатилась чужой банковской картой в магазине

- За нарушение масочного режима в Удмуртии составили 255 протоколов

- Студентка из Ижевска стала чемпионкой России по международным шашкам

- Ижевский детский сад признан одним из лучших в стране

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Нововведения в поверках счетчиков в Удмуртии

Рассказываем, как будут проверять приборы учета по новым правилам Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 24 сентября 2020 года все поверки счетчиков электричества, воды и газа будут регистрировать в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»). Приоритет отдается электронной регистрации счетчиков, а бумажные свидетельства жителям Удмуртии получать не обязательно.

Расследование «Комсомолки»: как в Ижевске соблюдается масочный режим?

Узнали, где продолжают обслуживать без масок Фото: pixabay.com

11 сентября в Удмуртии вновь ввели масочный режим. Теперь их снова обязательно носить в местах общего пользования. Соблюдают ли ижевчане правила, узнал наш журналист.

Самые страшные автоаварии недели в Удмуртии

Рассказываем, что произошло на дорогах республики за 7 дней Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

Ежедневно люди получают различные травмы во время дорожных аварий. Иногда они несовместимы с жизнью. Сколько человек пострадало на трассах нашего региона, выяснила «Комсомолка».

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