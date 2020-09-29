Утро в Ижевске: нововведения в поверках счетчиков, самые страшные аварии недели и как горожане соблюдают масочный режим

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 29 сентября. Погода продолжает поднимать настроение своим теплом. Пока вы думаете, что надеть для сегодняшних +20°С, предлагаем посмотреть новости одной строкой:
- Жители Удмуртии смогут обращаться к главным врачам больниц через мессенджеры
- Примерно 220 учеников обучаются в профильных медицинских классах Ижевска
- 103 случая коронавируса зарегистрировали в Удмуртии 28 сентября
- Фотофакт: сказочные фигуры появились в одном из городов Удмуртии
- «Тотальный диктант» могут написать жители Ижевска 17 октября
- Останки бойца из Ижевска нашел поисковый отряд
- Ижевчанка расплатилась чужой банковской картой в магазине
- За нарушение масочного режима в Удмуртии составили 255 протоколов
- Студентка из Ижевска стала чемпионкой России по международным шашкам
- Ижевский детский сад признан одним из лучших в стране
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Нововведения в поверках счетчиков в Удмуртии
Рассказываем, как будут проверять приборы учета по новым правилам
Фото: Архив «КП» в Ижевске
С 24 сентября 2020 года все поверки счетчиков электричества, воды и газа будут регистрировать в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»). Приоритет отдается электронной регистрации счетчиков, а бумажные свидетельства жителям Удмуртии получать не обязательно.
Расследование «Комсомолки»: как в Ижевске соблюдается масочный режим?
Узнали, где продолжают обслуживать без масок
Фото: pixabay.com
11 сентября в Удмуртии вновь ввели масочный режим. Теперь их снова обязательно носить в местах общего пользования. Соблюдают ли ижевчане правила, узнал наш журналист.
Самые страшные автоаварии недели в Удмуртии
Рассказываем, что произошло на дорогах республики за 7 дней
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР
Ежедневно люди получают различные травмы во время дорожных аварий. Иногда они несовместимы с жизнью. Сколько человек пострадало на трассах нашего региона, выяснила «Комсомолка».
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.