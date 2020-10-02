Утро в Ижевске: велосипедисты-вандалы повредили памятник, ижевчанка помогла найти пропавшую женщину и почему стоит посетить Малопургинский район

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, любимый город! Сегодня, 2 октября, в Ижевске снова солнечно и тепло. Синоптики обещают до +20 градусов тепла в последний рабочий день недели. Готовьтесь к вечерним прогулкам и читайте нашу подборку новостей одной строкой:

- 10 медработников Удмуртии сделали прививку от коронавируса

- С 1 октября в Ижевске дети не должны гулять одни после 22:00

- Изменения правил для водителей самокатов и гироскутеров в Ижевске пока не вступили в силу

- Крупный пожар на складе произошел в Удмуртии 1 октября

- Систему оповещения проверят в Удмуртии 2 октября

- Банк России выпустил к 100-летию Удмуртии памятную монету

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Памятник детям войны повредили велосипедисты

Фото: istu.ru

Вечером в пятницу, 25 сентября, четверо подростков на велосипедах устроили «тренировку» возле памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны», который в народе чаще называют «Дети войны» или «Мальчики у станка». Он расположен у ИжГТУ.

Руководство университета сообщило о произошедшем в правоохранительные органы. Факт обращения подтвердили в пресс-службе УМВД России по Ижевску. В настоящее время идет проверка, причастные лица уже установлены.

История о том, как ижевчанка помогла найти пропавшую женщину

Фото: предоставлено героиней публикации

18 сентября Юлия Зюина спустилась к двери подъезда в своем доме по адресу Молодежная, 24, чтобы помочь сыну занести велосипед. И перед входной дверью увидела странно одетую женщину в куртке и белых тапочках, которые обычно выдают в отеле. Было видно, что та боится людей и все время прячет лицо. На вопрос, откуда она и как ее зовут, не ответила. Не зная, что делать, Юля решила написать пост в группу «ВКонтакте», попросить совета.

Как позже сообщили в пресс-службе УМВД России по Ижевску, девушку с 17 сентября разыскивала ее мама. Она позвонила в дежурную часть отдела полиции №4 (по Устиновскому району) и сообщила, что ее дочь 1978 г.р. выехала из Нефтекамска в Ижевск к друзьям, но в итоге не вернулась и на связь не выходит.

Почему стоит посетить Малопургинский район?

4 причины посетить Малопургинский район Фото: Алена Селезнева

В рамках 100-летия государственности Удмуртии «Комсомолка» продолжает знакомить читателей с интересными местами республики. И на этот раз расскажем, почему стоит побывать в Малопургинском районе. Мы нашли для этого минимум 4 причины.

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