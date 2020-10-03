Итоги недели в Ижевске: вакцина от коронавируса, врачи в Viber и штрафы за несоблюдение масочного режима

Фото: Алена Селезнева
На календаре – суббота, 3 октября. Это значит, что пришло время подводить итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
- Дополнительные камеры видеонаблюдения установят на Центральной площади в Ижевске
- Фильм о морже из Ижевска выйдет в прокат в Москве
- Спасатели помогли упавшей пожилой ижевчанке, проникнув в квартиру через окно
- Прокуратура Удмуртии: три заброшенных дома в республике представляют наибольшую опасность
- Глава Удмуртии: У нас нет оснований переводить школы на дистанционное обучение
- Смертельная ревность: мужчину подозревают в смерти сожительницы от побоев в Удмуртии
- Возгорание произошло в ижевской лечебно-исправительной колонии 26 сентября
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Прививки от коронавируса
Фото: freepik.com
10 медицинских работников Удмуртии уже поставили вакцину от коронавируса. Добровольцам пока был введен один компонент вакцины. Второй поставят через 21 день.
Общение с врачами через мессенджеры
Фото: freepik.com
Жители республики смогут написать вопросы главным врачам поликлиник. Сообщения можно будет отправить через приложения Viber или Whatsapp.
Штраф за несоблюдение масочного режима
Фото: pixabay.com
За нарушение масочного режима в Удмуртии составили 255 протоколов. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей
Почему стоить посетить Малопургинский район?
Фото: Алена Селезнева
«Комсомолка» знакомит вас с достопримечательностями нашего родного края. На этот мы нашли минимум четыре причины побывать в Малопургинском район.
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