Итоги недели в Ижевске: вакцина от коронавируса, врачи в Viber и штрафы за несоблюдение масочного режима

Фото: Алена Селезнева

На календаре – суббота, 3 октября. Это значит, что пришло время подводить итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Дополнительные камеры видеонаблюдения установят на Центральной площади в Ижевске

- Фильм о морже из Ижевска выйдет в прокат в Москве

- Спасатели помогли упавшей пожилой ижевчанке, проникнув в квартиру через окно

- Прокуратура Удмуртии: три заброшенных дома в республике представляют наибольшую опасность

- Глава Удмуртии: У нас нет оснований переводить школы на дистанционное обучение

- Смертельная ревность: мужчину подозревают в смерти сожительницы от побоев в Удмуртии

- Возгорание произошло в ижевской лечебно-исправительной колонии 26 сентября

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Прививки от коронавируса

Фото: freepik.com

10 медицинских работников Удмуртии уже поставили вакцину от коронавируса. Добровольцам пока был введен один компонент вакцины. Второй поставят через 21 день.

Общение с врачами через мессенджеры

Фото: freepik.com

Жители республики смогут написать вопросы главным врачам поликлиник. Сообщения можно будет отправить через приложения Viber или Whatsapp.

Штраф за несоблюдение масочного режима

Фото: pixabay.com

За нарушение масочного режима в Удмуртии составили 255 протоколов. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей

Почему стоить посетить Малопургинский район?

Фото: Алена Селезнева

«Комсомолка» знакомит вас с достопримечательностями нашего родного края. На этот мы нашли минимум четыре причины побывать в Малопургинском район.

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