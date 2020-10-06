Утро в Ижевске: найденный подросток, похудевшая на 17 кг ижевчанка и угрозы ножом сотрудникам организации

Фото: Сергей Грачев
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 6 октября. Погода становится по-настоящему осеней. Поэтому не забывайте зонтики и одеться потеплее. А пока заваривайте кофе и читайте новости одной строкой:
- Пьяный водитель врезался в авто, а затем и в дерево в Удмуртии
- Из-за коронавируса число новых браков в Удмуртии сократилось
- Жители благоустроили источник в селе Удмуртии
- Центр консультаций для амбулаторных больных начнет работу в Удмуртии
- Вора продуктов задержали в Ижевске с поличным
- Переходившую дорогу пенсионерку насмерть сбили в Ижевске
- Благоустройство парка «Березовая роща» началось в Удмуртии
- Лабораторные животные погибли от снюсов в Удмуртии
- Подозреваемого в избиении мужчины задержали в Удмуртии
Теперь с подробностями:
Кража с угрозой для жизни
Фото: freepik.com
Мужчина посреди белого дня ворвался в помещение микрофинансовой организации. Камеры зафиксировали, как мужчина угрожал сотруднице ножом и требовал выдать ему деньги
Найден школьник, которого искали двое суток
Фото: поисково-спасательный отряд «Регион 18»
13-летнего мальчика искали два дня всей Удмуртией. Его мама успела поделиться с нами, как проходили поиски.
Бургеры только по работе
Фото: аккаунт героини в Instagram
Ижевчанка похудела на 17 кг, но по работе ей до сих пор приходится есть бургеры. Она работает директором ресторана.
Пять лет колонии за обман клиентов
Фото: архив КП
Именно такое наказание получила директор турагентства. Мошенница брала деньги за путевки, но тратила их на собственные нужды.
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