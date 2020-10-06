Утро в Ижевске: найденный подросток, похудевшая на 17 кг ижевчанка и угрозы ножом сотрудникам организации

Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 6 октября. Погода становится по-настоящему осеней. Поэтому не забывайте зонтики и одеться потеплее. А пока заваривайте кофе и читайте новости одной строкой:

- Пьяный водитель врезался в авто, а затем и в дерево в Удмуртии

- Из-за коронавируса число новых браков в Удмуртии сократилось

- Жители благоустроили источник в селе Удмуртии

- Центр консультаций для амбулаторных больных начнет работу в Удмуртии

- Вора продуктов задержали в Ижевске с поличным

- Переходившую дорогу пенсионерку насмерть сбили в Ижевске

- Благоустройство парка «Березовая роща» началось в Удмуртии

- Лабораторные животные погибли от снюсов в Удмуртии

- Подозреваемого в избиении мужчины задержали в Удмуртии

Теперь с подробностями:

Кража с угрозой для жизни

Фото: freepik.com

Мужчина посреди белого дня ворвался в помещение микрофинансовой организации. Камеры зафиксировали, как мужчина угрожал сотруднице ножом и требовал выдать ему деньги

Найден школьник, которого искали двое суток

Фото: поисково-спасательный отряд «Регион 18»

13-летнего мальчика искали два дня всей Удмуртией. Его мама успела поделиться с нами, как проходили поиски.

Бургеры только по работе

Фото: аккаунт героини в Instagram

Ижевчанка похудела на 17 кг, но по работе ей до сих пор приходится есть бургеры. Она работает директором ресторана.

Пять лет колонии за обман клиентов

Фото: архив КП

Именно такое наказание получила директор турагентства. Мошенница брала деньги за путевки, но тратила их на собственные нужды.

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