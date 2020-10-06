Авторизация через соцсети и рекордное количество участников: новости ижевского конкурса «Народный врач»

Проект «Лучшая клиника – 2020» продолжается. Фото: архив редакции

В рамках проекта «Лучшая клиника – 2020» продолжается голосование за лучшие медицинские учреждения и врачей Удмуртии. Коротко расскажем о новостях проекта к этому дню.

– В конкурсе «Народный врач» уже 569 участников в 24 номинациях. Для проекта это новый рекорд: в прошлом году в голосовании были представлены 537 врачей. Проголосовать за лучших медиков можно на сайте проекта. От каждого зарегистрированного пользователя принимается один голос в сутки за одного врача в каждой номинации. Если же ваших любимых врачей нет ни в одной из номинаций, заявляйте их на конкурс – прием заявок идет до 20 октября. Это тот самый случай, когда главное – не победа, а участие!

– Чтобы проголосовать, не обязательно регистрироваться с помощью почты. По просьбам пользователей мы подключили авторизацию через социальные сети – ВКонтакте, Фейсбук и «Одноклассники». Однако если вы заходите на сайт «Лучшей клиники» с телефона, скорее всего, вам придется ввести в браузере логин и пароль от вашего аккаунта в социальных сетях.

– Новые участники в голосовании за лучшие медучреждения. Это детское отделение неврологии и рефлексотерапии «Реацентр» и глазная клиника «Мона Лиза». Поддержите их в голосовании!

Напоминаем, что на сайте проекта также можно сказать спасибо медицинским работникам, которым вы благодарны за их труд. Сделать это можно в разделе «Спасибо, доктор!».

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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