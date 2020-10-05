Утро в Ижевске: индексация зарплат, запрет на курение кальянов, погода на октябрь и обзор самых жутких ДТП

«Комсомолка» рассказывает, что произошло за выходные в городе
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 5 октября. Погода продолжает дарить нам солнечное настроение, но бодрящий холодок напоминает о приближении зимы. Пока вы начинаете рабочий день, предлагаем посмотреть новости одной строкой:
- Межквартальный проезд на ул. Холмогорова начали ремонтировать в Ижевске
- Погода в Ижевске на 5 октября: переменная облачность и до +10°С
- Невыгодная покупка: пенсионеры приобрели массажную накидку за 149 000 рублей в Удмуртии
- Танцор родом из Удмуртии прошел отборочный этап на шоу «Танцы»
- Дети пропали в Ижевске
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Индексация зарплат и запрет на курение кальянов
Курение кальянов на набережной запрещено
Фото: Диля Ахмадишина
На 3% проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 октября. Об этом сказано в распоряжении правительства России, которое опубликовано на сайте правовой информации. А с 30 октября не получится покурить кальян в ресторане или кафе. Соответствующие изменения внесли в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Октябрь даст о себе знать
«Комсомолка» рассказывает, что произошло за выходные в городе
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Закончилась неделя, которая подарила Ижевску настоящее бабье лето. Впереди пасмурная погода и похолодания. Рассказываем о погоде на ближайшую неделю.
Обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии
Рассказываем, что произошло на дорогах региона за 7 дней
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
«Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии. Сегодня расскажем об аварии из-за водителя без прав и столкновении легковушки и МАЗа.
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