Утро в Ижевске: индексация зарплат, запрет на курение кальянов, погода на октябрь и обзор самых жутких ДТП

«Комсомолка» рассказывает, что произошло за выходные в городе Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 5 октября. Погода продолжает дарить нам солнечное настроение, но бодрящий холодок напоминает о приближении зимы. Пока вы начинаете рабочий день, предлагаем посмотреть новости одной строкой:

- Межквартальный проезд на ул. Холмогорова начали ремонтировать в Ижевске

- Погода в Ижевске на 5 октября: переменная облачность и до +10°С

- Невыгодная покупка: пенсионеры приобрели массажную накидку за 149 000 рублей в Удмуртии

- Танцор родом из Удмуртии прошел отборочный этап на шоу «Танцы»

- Дети пропали в Ижевске

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Индексация зарплат и запрет на курение кальянов

Курение кальянов на набережной запрещено Фото: Диля Ахмадишина

На 3% проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 октября. Об этом сказано в распоряжении правительства России, которое опубликовано на сайте правовой информации. А с 30 октября не получится покурить кальян в ресторане или кафе. Соответствующие изменения внесли в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Октябрь даст о себе знать

«Комсомолка» рассказывает, что произошло за выходные в городе Фото: Архив «КП» в Ижевске

Закончилась неделя, которая подарила Ижевску настоящее бабье лето. Впереди пасмурная погода и похолодания. Рассказываем о погоде на ближайшую неделю.

Обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Рассказываем, что произошло на дорогах региона за 7 дней Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

«Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии. Сегодня расскажем об аварии из-за водителя без прав и столкновении легковушки и МАЗа.

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