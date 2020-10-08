Утро в Ижевске: новые коронавирусные ограничения, продление каникул и помощь для старичков из приюта

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 8 октября. Сегодня днем ожидается переменная облачность и +9..+11°С. Возможны небольшие дожди. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Как изменится призывная кампания во время пандемии коронавируса?

- Порядок расчёта пособий по больничному изменился в Удмуртии

- Пробки по Сарапульскому тракту в Удмуртии вскоре могут исчезнуть

- Более 4000 неплательщиков алиментов будут наказаны в Удмуртии

- Новый стадион открыли в школе №35 в Ижевске

- 328 классов закрыли на карантин в Удмуртии

- Федеральную трассу М7 планируют расширить в Удмуртии

А теперь к главным новостям:

Новые меры против распространения коронавируса в Удмуртии

На заседании оперштаба по коронавирусу приняли несколько решений для предотвращения распространения инфекции. В том числе развертывание коек в обсерваторах и сокращение времени работы заведений общепита. Кроме перепрофилирования больницы №6 Ижевска и создания 1000 новых койко-мест председатель правительства республики Ярослав Семенов предложил развернуть 258 коек в обсерваторах.

В Удмуртии в связи с коронавирусом введены новые ограничительные меры Фото: Амир Закиров

Продление каникул

Сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу приняли решение о введении в школах Удмуртии дополнительной недели каникул. Это связано с незначительным ростом заболеваемости инфекцией среди учителей.

Каникулы для школьников все-таки продляют Фото: Амир Закиров

Старички из приюта просят о помощи

Бабушкам и дедушкам из приюта «Милосердие» в поселке Уральский Сарапульского района Удмуртии нужна помощь. Приют негосударственный, и уже 10 лет существует за счет пожертвований прихожан и всех неравнодушных людей. Его организовал православный батюшка – отец Дмитрий. Вместе с матушкой и еще несколькими нянечками он заботится о бабушках и дедушках, которые остались одни.

Брошенные старички в Удмуртии ждут помощи. Фото: фонд «Валтау»

Снова вандализм

2 октября на остановке «Улица Кирова» мужчина разбил стекло остановочного павильона. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на остановке. Как сообщает Администрация города, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Вандализм зафиксировала камера видеонаблюдения. Фото: пресс-служба Ижевска

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