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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 9 октября 2020 года: 116 новых случаев заболевших и новые ограничения для работы общепита в Удмуртии.

«Комсомолка» рассказывает об изменениях за день
Анна Митрофанова
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По состоянию на утро 9 октября в Удмуртии зафиксировали 116 новых случаев коронавирусной инфекции

По состоянию на утро 9 октября в Удмуртии зафиксировали 116 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 9 октября в Удмуртии зафиксировали 116 новых случаев коронавирусной инфекции; 138 пациентов вылечились и трое, к сожалению, скончались.

Всего за последние сутки провели 4667 исследований на коронавирус в республике. Роспотребнадзор Удмуртии заявляет, что тест-систем хватает на всех граждан.

В Удмуртии продолжает действовать масочный режим

В Удмуртии продолжает действовать масочный режим

Фото: pixabay.com

В связи с увеличением случаев заболевания, Глава региона ввёл ограничения по работе баров и кафе. Теперь заведениям нельзя будет работать с 23:00 до 7:00. В ночное время можно будет лишь осуществлять доставку.

Тенденцию роста заболеваемости постарался объяснить врач и телеведущий Сергей Малоземов. Он сообщил о возможной связи роста заболеваемости COVID-19 с недостатком в осенний период витамина D.

Карту распространения коронавируса по городам и районам республики можно увидеть по ссылке.

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