Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 12 октября 2020 года: 108 новых случаев заболевших и вакцинация 9 врачей Ижевска

Михаил Фаворов прогнозирует, что ситуация с ростом заболеваемости может стабилизироваться к лету 2022 года Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 12 октября в Удмуртии зафиксировали 108 новых случаев коронавирусной инфекции; 10 пациентов вылечились и двое, к сожалению, скончались.

В Ижевске ещё 9 врачам сделали прививки от коронавируса. За состоянием 4 сотрудников «скорой» и 5 участковых врачей будут наблюдать полтора месяца. Информацию о своём состоянии они также должны размещать на сайте Госулуги.

На данный момент прививками от коронавируса обеспечивают только врачей. В это время число заболевших среди населения продолжает расти. Новые ограничения касаются всё больших сфер жизни. Московские ЗАГСы перешли на новый режим работы. Во дворцах бракосочетания нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. Молодожёны и гости будут допускаться в здание только при наличии маски и перчаток. За возможными изменениями в работе ЗАГСов Удмуртии будет следить «Комсмолока».

Об изменениях, которые вносит в нашу жизнь вирус много рассуждают и учёные. доктор медицинских наук Михаил Фаворов прогнозирует, что ситуация с ростом заболеваемости может стабилизироваться к лету 2022 года. Однако заявляет, что население уже не будет жить как прежде, так как пандемия изменила характер работы, характер взаимоотношений людей.

Карту распространения коронавируса по городам и районам республики можно увидеть по ссылке.

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