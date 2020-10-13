Утро в Ижевске: новая история любви с иностранцем и два жутких ДТП

Ижевск. Колесо обозрения. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 октября, вторник. Наслаждаемся последними прекрасными и теплыми денечками – к выходным синоптики обещают похолодание и дожди. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Портрет Драгунова появится на доме в Ижевске

- 400-летний можжевельник из Удмуртии внесён в реестр Удивительных деревьев России

- Подросток вымогал деньги у студента из Удмуртии

- Застрявшую в заборе дворняжку спасли в Удмуртии

- Скончался один из самых известных археологов Удмуртии Леонид Макаров

- В Ижевске задержали похитителя КамАЗа стоимостью 3 миллиона рублей

- Этапы Кубка России по биатлону пройдут в Ижевске

- Медсестра из Ижевска перевела мошенникам почти 670 тысяч рублей

- Пешеходный переход у РКБ №1 в Ижевске перенесут

- Началось оглашение приговора по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва

- Еще 9 врачей из Ижевска сделали прививку от коронавируса

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Жесткое ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Авария произошла вечером 11 октября на трассе «Ижевск - Сарапул». Сразу двумя машинами был сбит 53-летний мужчина. Все подробности – в статье.

Ижевчанка о жизни с бельгийцем

Ижевчанка Надежда с мужем-бельгийцем. Фото: личный архив героини

Новая история любви и жизни с иностранцем уже на сайте. На этот раз рассказываем о том, какие бельгийские мужчины. Спойлер – хорошие папы, но не все галантные.

Авария с подростком

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В этой аварии много неизвестных: почему подросток был за рулем авто, откуда он взял машину, кто продал ему алкоголь. Пока понятно, что он в больнице, а машина, которая еще и перевернулась, требует основательного ремонта.