Сказать «спасибо» медикам Удмуртии может каждый житель

24 августа в рамках проекта «На передовой» жителям было предложено оставить свои благодарности для врачей, сражающихся с коронавирусной инфекцией. Сегодня на сайте «Лучшей клиники» можно найти около 100 отзывов со словами поддержки и признательности в адрес врачей Ижевска и Удмуртии.

Вот только небольшая их часть:

Всем врачам Удмуртии во всех поликлиниках, больницах, станциях скорой помощи

«Я хочу выразить благодарность всем нашим врачам. Вы молодцы, держитесь. Благодаря вашему терпению, выдержке, мы сможем справиться».

Сорокина Екатерина Олеговна, терапевт

«Огромную благодарность выражаю этому молодому доктору за ее внимательное и доброжелательное отношение к пациентам, больным COVID-19, за ее профессионализм, за ее бессонные ночи. Буквально через сутки меня поставили на ноги, и у меня появилось желание ЖИТЬ! Я благодарю бога, за то, что я попала в эту больницу и к этому доктору! Самое малое, что я могу для нее сделать – это сказать СПАСИБО! Берегите себя и крепкого вам здоровья, Екатерина Олеговна!»

Газизова Анна Александровна, терапевт ГКБ №3

«Девочка находится на "передовой" борьбы с COVID, принимает огромное количество пациентов в день, затем до ночи по вызовам, при этом всегда спокойна, внимательна, вселяет уверенность, что о тебе заботятся, тебя вылечат. Спасибо огромное за Ваш самоотверженный труд».

Стародубцева Оксана Ивановна, пульмонолог Первой РКБ

«Оксана Ивановна, спасибо вам за работу в красной зоне! За то, что уже несколько месяцев бьетесь за наше здоровье и жизни, низкий вам поклон».

Крутовская Ольга Валерьевна, терапевт, заведующая инфекционным отделением Сарапульской городской больницы

«Спасибо за профессионализм, за спасенные жизни, терпение, доброту и оптимизм».

Корепанов Сергей Владимирович, терапевт Игринской районной больницы

«Спасибо Вам, Сергей Владимирович, за вашу службу. Скорбим»

Максимов Иван Евгеньевич, терапевт ГКБ №2

«Иван Евгеньевич! Огромное Вам спасибо за работу в такой непростой период, спасибо за профессионализм и трудолюбие!»

Касимова Татьяна Александровна, терапевт Городской поликлиники №2

«Спасибо за то, что, работая не поднимая головы, вы не стали грубыми, черствыми. И в каждом пациенте видите человека, хотя у вас в очереди каждый день, наверное, больше чем по 50 человек».

Кибардина Нэлли Борисовна, пульмонолог, Первая республиканская клиническая больница

«Нэлли Борисовна трудится сейчас в Завьяловской больнице, работает с пациентами с COVID. Хочется сказать вам спасибо за труд, за то, что в буквальном смысле слова встала на передовую борьбы с новым страшным вирусом. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни!»

Шкляева Елена Владимировна, терапевт, инфекционист Сарапульской городской больницы

«Спасибо за знания и компетентность в работе, правильно подобранное лечение, за терпение и самоотверженный труд!»

Юферева Дарья Алексеевна, медсестра

«Спасибо за проявленный героизм, повышенное чувство юмора, за постоянный недосып!»

Рудина Любовь Николаевна, медсестра приемного покоя ГКБ №8

«Спасибо за жизнь!»

Сказать «спасибо» нашим медикам-героям может каждый. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте лучшаяклиника.рф и поставить галочку напротив пункта «Борец с COVID».

Ваши слова благодарности не останутся незамеченными. «Комсомолка» будет публиковать ваши благодарные отзывы.

Если вы уже победили вирус, мы ждём историю вашего выздоровления на почту ellende@mail.ru. Ваш пример может помочь другим справится с COVID-19.

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