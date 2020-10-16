Утро в Ижевске: как прошли первые полгода в условиях коронавируса, где сказать «спасибо» врачам и 3 причины посетить Дебесский район Удмуртии

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 16 октября. Погода встречает нас ярким осенним солнцем, однако Гидрометцентр предупреждает о сильном западном ветре и возможных осадках. Пока вы начинаете рабочий день, предлагаем посмотреть новости одной строкой:
«Я крайне не удовлетворен работой подрядчика»: глава Ижевска Олег Бекмеметьев раскритиковал срыв сроков благоустройства парка у ТРК «Столица»
В Ижевске мошенники вынудили мужчину взять кредит на 600 тысяч
12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Ижевске
Снять порчу за 185 тысяч: у жительницы Удмуртии похитили драгоценности и сбережения
Мужчина выпал из окна 14-го этажа в Ижевске
Перспективы по ремонту дорог на 2021-2022 гг. обсудили в Ижевске
Началось благоустройство леса на Ворошилова в Ижевске
3,3 млрд рублей планируют выделить для реконструкции аэропорта в Удмуртии
Налетевшего на оголенные провода лебедя спасли в Ижевске
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
3 весомые причины побывать в Дебесском районе Удмуртии
«Богатая гора», «джакузи по-дебесски» и многое другое ждет гостей района
Фото: Алена Селезнева
«Комсомолка» продолжает знакомить с интересными местами родного края. На этот раз мы рассказали, где можно подняться на Байгурезь, посетить Сретенскую церковь и побывать в музее.
Почти 100 человек уже сказали «спасибо» медикам Удмуртии
Сказать «спасибо» медикам Удмуртии может каждый житель
С 24 августа каждый желающий может оставить в рамках проекта «На передовой» свою благодарность врачам Удмуртии, которые ежедневно сражаются с коронавирусной инфекцией.
С какими проблемами столкнулась Удмуртия за прошедшие полгода пандемии
Удмуртия живет в условиях коронавируса уже почти семь месяцев
Фото: Константин ИВШИН
Заболеваемость в Удмуртии выросла, в поликлиниках образуются очереди, люди не понимают, как действовать, если заболели. За прошедшие полгода ситуация не улучшилась.
Для того, чтобы внести ясность, вместе с экспертами Минздрава и Роспотребнадзора Удмуртии мы постарались ответить на наболевшие вопросы жителей.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.