Утро в Ижевске: горячие обеды для студентов-медиков, новые авто для больниц и в одном ряду с лучшими музеями страны

Утренняя подборка самых главных и интересных новостей к этому часу, фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 19 октября. Синоптики обещают дожди, поэтому не забудьте зонтик! А пока предлагаем начать утро с подборки новостей. Для начала-одной строкой:

- На улицах Ижевска появятся 50 камер видеонаблюдения

- В Ижевске задержан подозреваемый в краже велосипеда стоимостью 10 тысяч

- Ижевчанке через суд вернули более 200 тысяч рублей за отмену авиарейсов

- В финал всероссийской премии «Маршрут года» вышли 22 проекта из Удмуртии

- 20 заявок на участие в фестивале «Театральное Приволжье» поступило в Удмуртии

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Больницам Удмуртии выделили новые автомобили

Ещё 17 авто получат районные больницы республики, Фото: freepik.com

40 новых авто появилось в больницах республики. Главврачам 23 организаций уже вручили ключи. Остальные получат новое транспортное средство до 1 ноября.

Музей Удмуртии будет стоять в одном ряду с Русским и Третьяковкой

Мультимедийным сервисом можно воспользоваться, установив приложение на мобильный, Фото: freepik.com

Музей истории и культуры Воткинска теперь есть на всероссийской мультимедийной платформе! 15 экспонатов о жизни и быте крестьянской семьи появились на сайте на ряду с экспонатами Русского музея и Третьяковской галереи

Бесплатные обеды для студентов-медиков

также студентам выделят новые комплекты теплой одежды, Фото: freepik.com

Студентка Республиканского медицинского колледжа сообщила, что несмотря на полноценные рабочие смены, четверокурсникам не выдают теплую одежду и не обеспечивают горячим питанием. С 13 октября в медицинских учреждениях эту проблему решили.

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