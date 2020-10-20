Утро в Ижевске: увеличение госдолга Удмуртии, новый коронавирусный фейк и отмена циркового фестиваля

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 20 октября. Сегодня днем будет пасмурно и +5...+7°С. Возможны небольшие дожди. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Две машины сбили мужчину насмерть в Удмуртии
- Задолжавшую более 60 тысяч алиментов женщину принудительно доставили в суд в Удмуртии
- Полиция накрыла наркопритон на улице Пушкинской в Ижевске
- Более 1000 семей Удмуртии получили кредит по программе «Сельская ипотека»
- Открытие скульптуры, аллеи Славы и Led-экрана ждет жителей Удмуртии в один день
- Сменить резину на зимнюю рекомендуют водителям Удмуртии
- Музей Удмуртии появился на всероссийской мультимедийной платформе
А теперь к главным новостям:
Госдолг вырос
Госдолг Удмуртии стал больше на 1,1 млрд рублей за сентябрь. По данным на 1 октября 2020 года общая сумма составляет 54,14 млрд руб. Кредиты из федерального бюджета составили 24,29 млрд руб. Это 45% от всего объёма. 24,85 млрд руб. позаимствовала республика у кредитных организаций. А также в общую сумму включили расходы Удмуртии на обслуживание госдолга, которые на 1 октября 2020 года составили 1 624,0 млн рублей.
Государственный долг Удмуртии увеличился на 1,1 млрд рублей
Фото: Алена Селезнева
Новый коронавирусный фейк
Жителям Удмуртии стали приходить сообщения, содержащие фейковую информацию о новом способе совершения краж из квартир. В них говорится, что по квартирам ходят люди и раздают пропитанные наркотиками медицинские маски. После того как человек ее надевает, он теряет сознание и происходит ограбление.
МВД в Удмуртии обнаружило разлетевшуюся по мессенджерам горожан фейковую новость
Фото: Архив КП
Отмена циркового фестиваля
Международный цирковой фестиваль в Ижевске (0+) отменили, сообщает IZHLIFE. Мероприятия должны были пройти в марте 2021 года. Но этому помешала эпидемиологическая обстановка в мире.
Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске отменили
Фото: Рая ИБРАГИМОВА
Ущерб на 200 тысяч
В районе школы №51 в городке Машиностроителей повредили 70 метров теплоизоляции наземных труб. Кто это сделал, пока не известно. Предварительный ущерб составил 200 тыс. рублей.
Испорченную изоляцию планируют заменить в течение месяца
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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