Утро в Ижевске: увеличение госдолга Удмуртии, новый коронавирусный фейк и отмена циркового фестиваля

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 20 октября. Сегодня днем будет пасмурно и +5...+7°С. Возможны небольшие дожди. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Две машины сбили мужчину насмерть в Удмуртии

- Задолжавшую более 60 тысяч алиментов женщину принудительно доставили в суд в Удмуртии

- Полиция накрыла наркопритон на улице Пушкинской в Ижевске

- Более 1000 семей Удмуртии получили кредит по программе «Сельская ипотека»

- Открытие скульптуры, аллеи Славы и Led-экрана ждет жителей Удмуртии в один день

- Сменить резину на зимнюю рекомендуют водителям Удмуртии

- Музей Удмуртии появился на всероссийской мультимедийной платформе

А теперь к главным новостям:

Госдолг вырос

Госдолг Удмуртии стал больше на 1,1 млрд рублей за сентябрь. По данным на 1 октября 2020 года общая сумма составляет 54,14 млрд руб. Кредиты из федерального бюджета составили 24,29 млрд руб. Это 45% от всего объёма. 24,85 млрд руб. позаимствовала республика у кредитных организаций. А также в общую сумму включили расходы Удмуртии на обслуживание госдолга, которые на 1 октября 2020 года составили 1 624,0 млн рублей.

Государственный долг Удмуртии увеличился на 1,1 млрд рублей Фото: Алена Селезнева

Новый коронавирусный фейк

Жителям Удмуртии стали приходить сообщения, содержащие фейковую информацию о новом способе совершения краж из квартир. В них говорится, что по квартирам ходят люди и раздают пропитанные наркотиками медицинские маски. После того как человек ее надевает, он теряет сознание и происходит ограбление.

МВД в Удмуртии обнаружило разлетевшуюся по мессенджерам горожан фейковую новость Фото: Архив КП

Отмена циркового фестиваля

Международный цирковой фестиваль в Ижевске (0+) отменили, сообщает IZHLIFE. Мероприятия должны были пройти в марте 2021 года. Но этому помешала эпидемиологическая обстановка в мире.

Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске отменили Фото: Рая ИБРАГИМОВА

Ущерб на 200 тысяч

В районе школы №51 в городке Машиностроителей повредили 70 метров теплоизоляции наземных труб. Кто это сделал, пока не известно. Предварительный ущерб составил 200 тыс. рублей.

Испорченную изоляцию планируют заменить в течение месяца Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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