Утро в Ижевске: тройное ДТП с участием грузовика, 270 тысяч прививок и кража 2 миллионов у пенсионерки
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Вчера все делились в социальных сетях фотографиями первого снега в городе. А сегодня мы делимся с вами главными новостями за последние сутки.
Более 300 жителей Удмуртии могут оштрафовать за отсутствие тестов на COVID-2019
В Ижевске откроется авиационный класс
Для нового детсада в поселке Машиностроителей в Ижевске начали прокладывать трубопровод
Ещё 10 врачей в Ижевске начнут работать на горячей линии для пациентов с коронавирусом
Фильм о моржихе из Ижевска покажут по телевизору
1,5 миллиарда рублей выделили на поддержку безработных в Удмуртии
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ДТП с участием 3 машин
В Удмуртии произошло тройное столкновение машин с участием грузовика
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
34-летняя женщина за рулем Lada Granta врезалась в стоящий автомобиль Lifan. Удар был такой силы, что машину оттолкнуло и она врезалась в грузовик.
Прививки от гриппа
Более 270 тысяч жителей Удмуртии уже поставили прививки против гриппа
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Более 270 тысяч жителей Удмуртии поставили прививки против гриппа. Республика готовится к новому эпидсезону.
Кража 2 миллионов у пенсионерки
Псевдоработники банка похитили более 2 миллионов у пенсионерки в Ижевске
Фото: Ульяна Колмогорова
Снова мошенники прикинулись сотрудниками банка и выманили у пенсионерки 2 миллиона рублей. Чтобы собрать эту сумму, женщина взяла несколько кредитов.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.