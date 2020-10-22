Утро в Ижевске: тройное ДТП с участием грузовика, 270 тысяч прививок и кража 2 миллионов у пенсионерки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Вчера все делились в социальных сетях фотографиями первого снега в городе. А сегодня мы делимся с вами главными новостями за последние сутки.

Более 300 жителей Удмуртии могут оштрафовать за отсутствие тестов на COVID-2019

В Ижевске откроется авиационный класс

Для нового детсада в поселке Машиностроителей в Ижевске начали прокладывать трубопровод

Ещё 10 врачей в Ижевске начнут работать на горячей линии для пациентов с коронавирусом

Фильм о моржихе из Ижевска покажут по телевизору

1,5 миллиарда рублей выделили на поддержку безработных в Удмуртии

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ДТП с участием 3 машин

В Удмуртии произошло тройное столкновение машин с участием грузовика Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

34-летняя женщина за рулем Lada Granta врезалась в стоящий автомобиль Lifan. Удар был такой силы, что машину оттолкнуло и она врезалась в грузовик.

Прививки от гриппа

Более 270 тысяч жителей Удмуртии уже поставили прививки против гриппа Фото: Архив «КП» в Ижевске

Более 270 тысяч жителей Удмуртии поставили прививки против гриппа. Республика готовится к новому эпидсезону.

Кража 2 миллионов у пенсионерки

Псевдоработники банка похитили более 2 миллионов у пенсионерки в Ижевске Фото: Ульяна Колмогорова

Снова мошенники прикинулись сотрудниками банка и выманили у пенсионерки 2 миллиона рублей. Чтобы собрать эту сумму, женщина взяла несколько кредитов.

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