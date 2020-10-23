Утро в Ижевске: ремонт на Центральной площади, дело педагога-педофила и заморозка пенсий

Сегодня будет идти мокрый снег
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 23 октября. Зима продолжает наступать: сегодня ожидается мокрый снег. Поэтому одевайтесь на работу теплее, а по дороге вы можете почитать наши новости:
- Ребенка посреди бела дня сбили на пешеходном переходе в Ижевске
- У производителя мяса в Удмуртии отозвали сертификат на продукцию
- В Ижевске ограничат движение по железнодорожным переездам
- На дорогах Ижевска появятся новые знаки
- В Удмуртии заброшенную церковь жители восстанавливают своими силами
- Трогательная и печальная история: на водоеме рядом с Ижевском селезня с перебитым крылом пытаются спасти жители
Перейдем к подробным новостям:
«10-летний ребенок называл его другом»: следователь рассказала подробности дела педагога-педофила из Удмуртии
Жертвами учителя стали десять мальчиков. Фото: Pixabay
7 сентября этого года вынесли приговор учителю, который совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к детям. Его жертвами стали десять мальчиков в возрасте от 8 до 17 лет. Следователь следственного отдела по Устиновскому району Ижевска Екатерина Балобанова рассказала «Комсомолке» подробности дела.
Как проходит реконструкция Центральной площади Ижевска и когда откроется новый фонтан?
Сейчас Центральная площадь готова на 70%
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске продолжается реконструкция участка между кинотеатрами «Россия» и «Ижсталь». Когда завершится ремонт Центральной площади и что сейчас происходит за забором, расскажет «Комсомолка».
Депутаты продлили заморозку накопительной части пенсии: что это значит
Все взносы будут уходить в страховую часть до 2023 года Фото: Shutterstock
Депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за законопроект, предусматривающий заморозку накопительной части пенсии до 2023 года. Документ в нижнюю палату парламента внесло Министерство финансов, чтобы исполнить федеральный закон, подписанный президентом.
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