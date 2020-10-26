Новая машина, наушники и укулеле: ижевчане делятся историями своих самых выгодных покупок

Фото: предоставлено Егором Котельниковым и Викторией Песелевой

Все мы мечтаем делать покупки с хорошей скидкой. Нам кажется, что нужно лишь задаться целью, потратить время на поиски, просматривая десятки сайтов и предложений о продаже. Но бывает и так, что для совершения выгодной покупки нужно лишь одно верное решение. Комсомолка вместе с Tele2 попросила жителей республики поделиться своими секретами, как поймать удачу за хвост.

КУПИЛ НАУШНИКИ В 15 РАЗ ДЕШЕВЛЕ

Ижевчанину Егору - 24 года. Он работает дизайнером и очень любит музыку. Когда у него сломались наушники, он сразу же начал искать новые.

Фото: предоставлено Егором Котельниковым

- Музыка для меня - важнейшая часть жизни, я постоянно слушаю ее дома, на работе или на улице, а для этого нужна хорошая техника. Я зашел на сайт бесплатных объявлений и начал долгие поиски: сравнивал цены и качество. Не найдя ничего подходящего, я решил не спешить и отложить покупку. Уже утром я зашел на сайт и сразу увидел на главной странице отличные б/ушные наушники всего за 100 рублей. А новая техника такой фирмы стоит не меньше 1 500 тысяч рублей. Купил и пользуюсь ими уже второй год. На данный момент, это самая успешная покупка в моей жизни, - рассказывает Егор Котельников.

УКУЛЕЛЕ В ПОДАРОК

За свои 28 лет жизни Виктория побывала в десятках удивительных мест. Она много путешествует, ходит в походы и сплавы, снимает фото и видео. Ее незаменимый друг и вечный спутник во всех приключениях - гитара.

Фото: предоставлено Викторией Песелевой

- В июне купила гитару у одной питерской фирмы. Я давно искала себе travel-гитару, увидела ее на сайте и поняла - мое. Долго общалась с менеджером, узнавала подробности. Из-за карантина пришлось ждать доставку целый месяц, но это того стоило, - вспоминает Виктория Песелева. - Я играю на гитаре, выкладываю в социальные сети различные фото и видео, путешествую с ней. Когда я выложила видео с этой гитарой, конечно, отметила магазин. Они сделали репост в свои соцсети, у нас продолжился разговор с менеджером. Дошли до того, что решили сделать гитаре целый фотосет на природе. Я выложила эти снимки, написала небольшой отзыв. Делала я это от всей души, и магазин решил подарить мне укулеле. Это было неожиданно и очень приятно, я не ожидала, что, купив одну гитару, получу еще один инструмент.

РАЗДЕЛЯЙ И ПОКУПАЙ

Ижевскому блогеру Владимиру Голубю 20 лет. Для развития своего YouTube-канала ему понадобилась хорошая камера, которая вместе с объективом стоила неимоверных денег. Но Владимир нашел способ, как сделать покупку по-настоящему выгодной.

Фото: предоставлено Владимиром Голубь

- Долго искал подходящую камеру для съемок. Нужная стоила очень дорого, я не вписывался в бюджет. Однако я нашел человека в интернете, который продавал б/у объектив по цене значительно ниже рыночной. Не раздумывая, я купил его и смог уложиться в бюджет, отдельно купив корпус нужной мне камеры. Даже осталось немного свободных денег, - делится своей историей автор канала TheVovkaCom.

ВЫГОДА В 465 ТЫСЯЧ

Марина Иванова работает специалистом в области социального страхования. Ей 49 лет, она жена и мать двоих детей. Безопасность для нее стоит на первом месте. Когда появилась возможность поменять старую машину на более надежную, она не упустила этот шанс.

Фото: предоставлено Мариной Ивановой

- Мы с мужем вообще не думали покупать машину. Пришли в салон, решили узнать, в какую цену специалисты оценят нашу старую машину. Ее оценили в 360 тысяч, еще и скидку сделали на новую машину в размере 105 тысяч, - делится историей своей покупки Марина. - В салоне нам сделали приятные подарки: коврики, тонировку, зимние колеса, огнетушитель и аптечку. В итоге кредит на 5 лет вышел для нас очень выгодным, а в его стоимость вошли страхование машины и жизни.

УМНОЖЬТЕ ВЫГОДУ НА ДВА

Если в вашей жизни еще не случалось удачных покупок, ловите полезный лайфхак: при покупке интернет-трафика на «Маркете Tele2» все ваши гигабайты удваиваются. Это значит, что вы платите столько же, а получаете в два раза больше.

Разберем на примере, как это работает: вместо лота с двумя купленными Гб вы приобретаете четыре Гб, вместо 10 - 20 Гб и так далее. Платите меньше, а получаете больше.

Преимущества «Маркета Tele2»:

– Это бесплатная онлайн-площадка, на которой можно покупать и продавать пакеты минут, ГБ и SMS

– Не требуется никаких дополнительных подключений - пользоваться площадкой могут абоненты любых регионов Tele2

– Простое использование: нужно лишь выбрать лот гигабайтов, купить их и получить в два раза больше трафика

– Tele2 гарантирует безопасность: покупатель получит приобретенный пакет, а продавец - средства на баланс мобильного телефона