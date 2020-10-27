Помогать несложно: компании Ижевска провели эко-челлендж #Домкаждойптице

Фото: Амир Закиров

Чтобы делать добрые дела, не нужно прилагать много усилий. Пример тому – эко-челлендж #Домкаждойптице, который организовали компании Ижевска. ООО Специализированный застройщик «Железно Ижевск», компания «Эко-ВИП» и медиагруппа «Центр» сделали 25 скворечников и установили их в парке им. Кирова.

«Это делает людей добрее и внимательнее к окружающим»

Идея эко-челленджа пересекается с миссией компании «Железно Ижевск» – они стараются менять жизнь людей и мир в целом к лучшему! Фото: Амир Закиров

Все началось с того, что специалисты группы компании «Железно Ижевск» хотели установить скворечники на дереве около офиса. Но потом решили приобщить к этому и ижевчан.

– Подобные дела сближают людей, делают добрее и внимательнее к окружающим. Скворечники и кормушки не очень сложно делать, а приносить пользу они будут долгие годы. К тому же, люди продолжат следить за скворечниками, будут насыпать крупу и другие лакомства для птиц. Такой принцип работает во всем – за одним хорошим делом следует другое, еще более важное, – говорит директор компании «Железно Ижевск» Сергей Пестов.

В 2019 году группа компаний «Железно» заняла первое место в Едином ресурсе застройщиков «Топ застройщиков Кировской области» по объему ввода жилья – всего введено 64,655 м². А в 2020 году заняла 14-е место (среди 350 компаний) в рейтинге лучших застройщиков России, который составил портал ЕРЗ и Национальное объединение застройщиков жилья по потребительским качествам новостроек.

Компания создает благоустроенные города с развитой инфраструктурой и уникальной атмосферой, где есть все для счастливой и комфортной жизни. В проектах внедряют самые современные технологии: системы диспетчеризации, видеонаблюдения и управления функциями дома со смартфона. Их проекты меняют не только атмосферу города, но и представление о комфортном жилье в целом.

Справка

Компания «Железно» – инновационный застройщик из Кировской области, специализирующийся на комплексных проектах и среднеэтажной застройке. Начала работать в 2011 году. Всего у «Железно» 12 крупных проектов жилых комплексов – в Кирове, Ульяновске и Ижевске. В нашем городе они строят ZNAK – «город в городе» с необходимыми для комфортной жизни объектами.

«Мы должны заботиться о будущем»

Компания «Эко-ВИП», занимающаяся изготовлением товаров из дерева, сделала 25 скворечников для челленджа. Фото: Амир Закиров

Специально для челленджа компания «Эко-ВИП» сделала скворечники, в которых могут поселиться птицы.

– Мы работаем, основываясь на принципах экологичности, разумности и заботе о будущем. Поэтому мы с удовольствием поддержали идею эко-челленджа и присоединились к нему, – говорит директор компании Леонид Крутиков.

«Эко-ВИП» производит товары для дома и дачи, печное оборудование, оборудование для дрессировки и содержания животных, торговое оборудование, мебель, изделия для детей и сувенирную продукцию. Специалисты компании разрабатывают товары с несколькими вариантами использования или возможностью модификации. А при изготовлении продукции используют максимальное количество материалов, которые в последующем можно переработать.

К тому же, компания создала благотворительный проект «Родительский сад добра». С каждого договора они отчисляют деньги в фонд на покупку саженцев. 2 раза в год (весной и осенью) специалисты компании высаживают их в окрестностях деревни Тавзямал и приглашают присоединится всех своих клиентов.

– Мы взяли шефство над небольшим участком земли недалеко от Ижевска. Там, вдали от городской суеты, мы создаем общественное пространство – фруктовый сад с зоной рекреации, – говорит Леонид.

«Все начинается с малого»

Руководитель рекламного отдела портала IZHLIFE Александр Шикалов и менеджер Светлана Павлова. Фото: Амир Закиров

Информационную поддержку челленджу оказала медиагруппа «Центр», в том числе и для того, чтобы напомнить всем, что помогать несложно. Хотя бы иногда каждый из нас должен остановиться, посмотреть вокруг и понять, как важно быть неравнодушным к миру, чтобы он не был равнодушным к нам.

Напомним, что в структуру медиагруппы входят крупнейшие СМИ Ижевска: информационный портал IZHLIFE, сайт IZH.KP.RU, радио «Комсомольская правда» в Ижевске (107.6 FM), НАШЕ Радио в Ижевске (103.8 FM) и радио «Адам» (104.5 FM) и «Коммерсантъ» - Ижевск.

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