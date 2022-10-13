Последние новости Ижевска на утро 13 октября: обустройство набережной и труп в машине

Ижевск осенью Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 октября, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливая и облачная погода, не забывайте зонты.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Благоустройство набережной

Фото: архив КП

Проект будущей набережной в Ижевске презентовали жителям города. «Комсомолка» делится с нашими читателями деталями проекта, а также реакцией общественности.

Пьяная авария

Мужчина не соблюдал дистанцию Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

11 октября около 10 часов вечера 39-летний пьяный водитель автомобиля «Форд Фокус», не соблюдая дистанцию, врезался в «Тойоту Королла».

Фоторепортаж с мобилизации

Мобилизованные Удмуртии Фото: Мария Бакланова

11 октября из военного комиссариата Ленинского и Первомайского районов Ижевска отправилась новая группа мобилизованных. Предлагаем посмотреть на фоторепортаж с этого события.

Машина с трупом

Фото: @psch37

11 октября недалеко от деревни Пуро-Можга обнаружили сгоревший автомобиль. Спасатели обнаружили внутри машины сгоревший труп.

Тонна овощей для зоопарка

Фото: @club_udm_zoo

Жители Удмуртии подарили зоопарку Ижевска свыше тонны овощей и фруктов для корма животным.

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