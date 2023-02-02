Последние новости Ижевска на утро 2 февраля: повышение платы за проезд по Камскому мосту и возвращение добровольцев

Ижевск Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 февраля, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода: -9 градусов, временами снег.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Возвращение добровольцев

Ночью 1 февраля из Украины в Удмуртию вернулись добровольцы–участники СВО. У военнослужащих закончились служебные контракты.

Подорожание проезда

Фото: архив КП

С 1 марта цены на проезд по платным мостам через реки Кама и Буй повысят. Сколько теперь это будет стоить, читайте здесь.

Трагедия попала на видео

В интернет попало видео, на которое попало смертельное ДТП с двумя полицейскими и их подозреваемым.

Афиша фестиваля «Всемирный день пельменя 2023»

Фото: архив КП

Ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» (0+) пройдет с 6 по 11 февраля. Но все самые интересные мероприятия будут 11 февраля - «Комсомолка» подготовила подробную афишу.

Изменения месяца

Фото: архив КП

В феврале вступают в силу новые изменения, которые должны будут коснуться всех жителей Удмуртии. «Комсомолка» рассказывает, что ждет нас в ближайший месяц как на местном, так и на федеральном уровне.

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