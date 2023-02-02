Последние новости Ижевска на утро 2 февраля: повышение платы за проезд по Камскому мосту и возвращение добровольцев

Ижевск
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 февраля, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода: -9 градусов, временами снег.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Ночью 1 февраля из Украины в Удмуртию вернулись добровольцы–участники СВО. У военнослужащих закончились служебные контракты.
Фото: архив КП
С 1 марта цены на проезд по платным мостам через реки Кама и Буй повысят. Сколько теперь это будет стоить, читайте здесь.
В интернет попало видео, на которое попало смертельное ДТП с двумя полицейскими и их подозреваемым.
Фото: архив КП
Ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» (0+) пройдет с 6 по 11 февраля. Но все самые интересные мероприятия будут 11 февраля - «Комсомолка» подготовила подробную афишу.
Фото: архив КП
В феврале вступают в силу новые изменения, которые должны будут коснуться всех жителей Удмуртии. «Комсомолка» рассказывает, что ждет нас в ближайший месяц как на местном, так и на федеральном уровне.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».