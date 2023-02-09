Последние новости Ижевска на утро 9 февраля: ижевчане об обстановке в Турции, квартира за 2,5 млрд и интриги на шоу «Голос. Дети»

Ижевск Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 февраля, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода: -5 градусов и без снега.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Интриги на шоу «Голос. Дети»

Фото: vk.com/levavokal

10-летний финалист проекта «Голос. Дети» (0+) Лев Смирнов вернулся в Ижевск после выступления в очередном отборочном туре и рассказал о закулисье проекта и работе в команде МакSим.

Возможно ли землетрясение в Удмуртии?

Фото: pixabay.com

В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошло страшное землетрясение. На данный момент количество жертв оценивают в 7,5 тысяч жертв. Ижевчане следят за новостями и скорбят вместе со всем миром. Тревога некоторых горожан заставила их задуматься, а возможно ли смещение земной коры в нашем регионе? Отвечаем.

Кроме этого КП собрала рассказы уроженцев Ижевска, которые на момент катастрофы жили в Турции.

Квартира за почти 2,5 млрд рублей

Объявление на сайте. Фото: avito.ru

На популярном сайте с объявлениями появился пост о продаже квартиры за 2 450 000 000 рублей. Пересчитав нолики, редакция «Комсомолки» задумалась и решила изучить чудо-квартиру.

500 миллионов ущерба

Фото: Игорь Кудрявцев

В сентябре 2022 года в Ижевске загорелся цех на лакокрасочном заводе Palizh. Пожарные потратили 9 часов на его тушение. За это время пламя нанесло заводу ущерб, который оценили в 500 млн рублей. 5 месяцев спустя «Комсомолка» узнала, как проходит восстановление производства.

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