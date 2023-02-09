Последние новости Ижевска на утро 9 февраля: ижевчане об обстановке в Турции, квартира за 2,5 млрд и интриги на шоу «Голос. Дети»

Ижевск
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 февраля, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода: -5 градусов и без снега.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Фото: vk.com/levavokal
10-летний финалист проекта «Голос. Дети» (0+) Лев Смирнов вернулся в Ижевск после выступления в очередном отборочном туре и рассказал о закулисье проекта и работе в команде МакSим.
Фото: pixabay.com
В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошло страшное землетрясение. На данный момент количество жертв оценивают в 7,5 тысяч жертв. Ижевчане следят за новостями и скорбят вместе со всем миром. Тревога некоторых горожан заставила их задуматься, а возможно ли смещение земной коры в нашем регионе? Отвечаем.
Кроме этого КП собрала рассказы уроженцев Ижевска, которые на момент катастрофы жили в Турции.
Объявление на сайте. Фото: avito.ru
На популярном сайте с объявлениями появился пост о продаже квартиры за 2 450 000 000 рублей. Пересчитав нолики, редакция «Комсомолки» задумалась и решила изучить чудо-квартиру.
Фото: Игорь Кудрявцев
В сентябре 2022 года в Ижевске загорелся цех на лакокрасочном заводе Palizh. Пожарные потратили 9 часов на его тушение. За это время пламя нанесло заводу ущерб, который оценили в 500 млн рублей. 5 месяцев спустя «Комсомолка» узнала, как проходит восстановление производства.
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