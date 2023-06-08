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Общество8 июня 2023 2:43

Главные новости Ижевска на утро 8 июня: страшные лестницы, пострадавшие от сидра и Загитова с лопатой

«Комсомолка» расскажет о важных событиях прошедших суток
Инга Коган
Ижевск

Ижевск

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 июня, четверг. По прогнозам синоптиков, нас ждет облачная погода и всего 19°С.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Все про сидр

Мужчина находится в тяжелом состоянии

Мужчина находится в тяжелом состоянии

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Удмуртии сняли с продажи остатки смертельного алкогольного напитка «Мистер Сидр». И вчера стало известно о новом пострадавшем от суррогатного сидра. Им стал 41-летний мужчина. Сейчас он находится в ГКБ №6 Ижевска.

Пух под микроскопом

Так близко тополиный пух вы еще не рассматривали

Так близко тополиный пух вы еще не рассматривали

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ижевске повсюду тополиный пух. Мы решили не упускать возможность посмотреть на него под микроскопом.

Загитова с лопатой

Алина Загитова на огороде. Фото: @azagitova_official

Алина Загитова на огороде. Фото: @azagitova_official

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в родном Ижевске! И сразу же поехала на огород и сфотографировалась с лопатой.

Страшные лестницы

Страшные лестницы в Ижевске

Страшные лестницы в Ижевске

Фото: Мария Бакланова

Горожане помогли составить список мест со сломанными лестницами. Мы побывали там, раздали им номинации и увидели, в каком они состоянии.

Новый замминистра внутренних дел

Александр Боев. Фото: 18.мвд.рф

Александр Боев. Фото: 18.мвд.рф

В Удмуртии на должность замминистра внутренних дел назначили Александра Боева, который служил в правоохранительных органах еще с 1999 года.

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!