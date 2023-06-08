Главные новости Ижевска на утро 8 июня: страшные лестницы, пострадавшие от сидра и Загитова с лопатой

Ижевск
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 июня, четверг. По прогнозам синоптиков, нас ждет облачная погода и всего 19°С.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Мужчина находится в тяжелом состоянии
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Удмуртии сняли с продажи остатки смертельного алкогольного напитка «Мистер Сидр». И вчера стало известно о новом пострадавшем от суррогатного сидра. Им стал 41-летний мужчина. Сейчас он находится в ГКБ №6 Ижевска.
Так близко тополиный пух вы еще не рассматривали
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ижевске повсюду тополиный пух. Мы решили не упускать возможность посмотреть на него под микроскопом.
Алина Загитова на огороде. Фото: @azagitova_official
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в родном Ижевске! И сразу же поехала на огород и сфотографировалась с лопатой.
Страшные лестницы в Ижевске
Фото: Мария Бакланова
Горожане помогли составить список мест со сломанными лестницами. Мы побывали там, раздали им номинации и увидели, в каком они состоянии.
Александр Боев. Фото: 18.мвд.рф
В Удмуртии на должность замминистра внутренних дел назначили Александра Боева, который служил в правоохранительных органах еще с 1999 года.
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