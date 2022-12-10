Гороскоп на неделю: с 12 по 18 декабря Тельцам стоит быть рациональными в тратах, а Ракам – решительнее

Изменения в жизни пойдут вам на руку Фото: Архив КП

Астролог из Ижевска составил прогноз на ближайшие 7 дней

Овен

Вы рискуете оказаться в ловушке из-за собственных идей. Страсть, с которой вы изначально брались за дело, скоро пройдет, оставив после себя разочарование. Вероятно, вами движет жадность. Отбросьте желание материального и верните в мир гармонию.

Телец

Финансовое благополучие, которое придет к вам в руки, может обернуться для вас серьезными потерями, если вы не убавите свои аппетиты и не начнете подходить к тратам с трезвой головой.

Близнецы

Звезды видят ваши сомнения. Вы на подсознательном уровне принижаете свои достоинства, чтобы не выделяться из толпы. Эти мысли могут привести вас к негативным последствиям. Не бойтесь рискнуть. Настало время сиять.

Рак

Ваше желание может исполниться. Но, проявляя чрезмерную осторожность, вы можете случайно спугнуть свою судьбу. Проявите решимость. Будучи открытым человеком, вы сможете притянуть к себе удачу.

Лев

Вас ожидают серьезные испытания на этой неделе. Вы находитесь в поисках своего счастья, но вам придется как следует побороться. Сохраняйте оптимизм, и звезды помогут вам.

Дева

Достижение внутреннего покоя станет возможным для вас, как только вы сможете принять свои недостатки. Это положит начало довольно сложному этапу в вашей жизни. Друзья останутся рядом и поддержат в трудную минуту.

Весы

На этой неделе вам явно дадут понять, что вы находитесь не на своем месте. Проанализируйте происходящее с присущей вам внимательностью. Мир подскажет вам, как двигаться дальше.

Скорпион

Счастье, которое вы ощущали в далеком детстве, вернется к вам. Но, увлекшись им, вы рискуете потерять связь с реальностью. Расслабьтесь. Освободите разум от всего лишнего. Наивные и детские фантазии не покинут вас, но именно они станут ключом к достижению волнующих целей.

Стрелец

Ваша сила воли и закаленный дух позволят вам добиться высокого положения в обществе. При этом достижение высот может трактоваться как в любви, так и в карьере. Вы начнете новую счастливую жизнь.

Козерог

Близкий человек проявит себя с необычной стороны. Более нежной, даже чувственной. Вероятно, дело в появлении в вашей семье ребенка. С его появлением дом наполнится теплом и уютом.

Водолей

Вторая половинка сильно беспокоится о вашем душевном спокойствии. Настолько, что старается скрыть от вас весь свой негатив. Страх потери и внутренний конфликт серьезно вредят ему. Откройтесь его душе. Этот человек сделает вас счастливым.

Рыбы

Ваши победы могут легко превратиться в поражения, если вы хоть на толику отойдете от своих планов. Чтобы сделать все правильно, двигайтесь вперед. Удача на вашей стороне.

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