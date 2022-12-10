Гороскоп на неделю: с 12 по 18 декабря Тельцам стоит быть рациональными в тратах, а Ракам – решительнее

Изменения в жизни пойдут вам на руку
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Астролог из Ижевска составил прогноз на ближайшие 7 дней
Вы рискуете оказаться в ловушке из-за собственных идей. Страсть, с которой вы изначально брались за дело, скоро пройдет, оставив после себя разочарование. Вероятно, вами движет жадность. Отбросьте желание материального и верните в мир гармонию.
Финансовое благополучие, которое придет к вам в руки, может обернуться для вас серьезными потерями, если вы не убавите свои аппетиты и не начнете подходить к тратам с трезвой головой.
Звезды видят ваши сомнения. Вы на подсознательном уровне принижаете свои достоинства, чтобы не выделяться из толпы. Эти мысли могут привести вас к негативным последствиям. Не бойтесь рискнуть. Настало время сиять.
Ваше желание может исполниться. Но, проявляя чрезмерную осторожность, вы можете случайно спугнуть свою судьбу. Проявите решимость. Будучи открытым человеком, вы сможете притянуть к себе удачу.
Вас ожидают серьезные испытания на этой неделе. Вы находитесь в поисках своего счастья, но вам придется как следует побороться. Сохраняйте оптимизм, и звезды помогут вам.
Достижение внутреннего покоя станет возможным для вас, как только вы сможете принять свои недостатки. Это положит начало довольно сложному этапу в вашей жизни. Друзья останутся рядом и поддержат в трудную минуту.
На этой неделе вам явно дадут понять, что вы находитесь не на своем месте. Проанализируйте происходящее с присущей вам внимательностью. Мир подскажет вам, как двигаться дальше.
Счастье, которое вы ощущали в далеком детстве, вернется к вам. Но, увлекшись им, вы рискуете потерять связь с реальностью. Расслабьтесь. Освободите разум от всего лишнего. Наивные и детские фантазии не покинут вас, но именно они станут ключом к достижению волнующих целей.
Ваша сила воли и закаленный дух позволят вам добиться высокого положения в обществе. При этом достижение высот может трактоваться как в любви, так и в карьере. Вы начнете новую счастливую жизнь.
Близкий человек проявит себя с необычной стороны. Более нежной, даже чувственной. Вероятно, дело в появлении в вашей семье ребенка. С его появлением дом наполнится теплом и уютом.
Вторая половинка сильно беспокоится о вашем душевном спокойствии. Настолько, что старается скрыть от вас весь свой негатив. Страх потери и внутренний конфликт серьезно вредят ему. Откройтесь его душе. Этот человек сделает вас счастливым.
Ваши победы могут легко превратиться в поражения, если вы хоть на толику отойдете от своих планов. Чтобы сделать все правильно, двигайтесь вперед. Удача на вашей стороне.
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