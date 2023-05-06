Больные зубки: как понять, что у вашего питомца проблемы в полости рта

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Наши четвероногие друзья, к сожалению, не могут сказать нам о том, где и что у них болит. Поэтому мы часто замечаем какие-либо изменения только тогда, когда состояние уже запущено. Например, при отсутствии ухода за ротовой полостью у животного могут заболеть зубы, начать кровоточить десны и появиться неприятный запах изо рта. Ветеринар Владимир Гладков рассказал, как обезопасить здоровье хвостатого и назвал заболевания, которых стоит остерегаться.

У животных, как и у человека, есть множество заболеваний ротовой полости: кариес, зубной камень и другие. К ветврачам приходят и по другим причинам, например, если у кошки или собаки сломался зуб. Какие же недуги, связанные с состоянием пасти, могут затруднять жизнь питомцу и как они проявляются?

Каменные зубки

«Зубной камень – одно из самых распространенных заболеваний. Часто оно вызвано тем, что хозяева банально пренебрегают чисткой зубов своего питомца. Профилактика здесь простая, все – как у людей. Правильная и сбалансированная диета и гигиена полости рта при помощи зубной пасты или геля», – рассказал ветеринар.

Понять, что проблема запущена, можно по тому, что животное из-за боли перестает есть твердый корм и начинает обильно пить воду. Также налет на зубах можно увидеть самим: у основания клыков будут темно-желтые, твердые отложения, которые сложно убираются. С такой проблемой нужно обращаться к ветеринарному стоматологу и чистить зубы с помощью ультразвука.

Черные точки на клыках

У кошек или собак, как и у людей, может появиться кариес на зубах. Зачастую это происходит, когда животное ест корм с высоким содержанием углеводов. Также нужно знать, что нельзя без назначения ветврача слишком часто давать лечебный корм с ферментами, так как он может привести к повреждению эмали.

«Если вы заметили в зубе животного черную полость, мягкую на ощупь, стоит обратиться к ветеринару. Он назначит лечение», – объяснил ветеринарный врач-терапевт.

Чтобы ваш питомец не страдал от боли, нужно также регулярно чистить ему зубы, давать витамины и водить к врачу раз в год для профилактики. При появлении кариеса стоит посетить ветеринарного стоматолога, который пропишет курс антибиотиков или же запломбирует зуб. Если все совсем плохо, остается удаление.

Неприятный стоматит

Воспаление в ротовой полости животного называется стоматитом, он тоже может причинять боль и дискомфорт. Часто он появляется в результате аллергии на корм или препараты при лечении. При смене молочных зубов стоматит также нередкое явление.

С такой проблемой приходят хозяева собак, реже – кошек.

«Основные симптомы заболевания: кровоточивость десен, сложности с кормлением или полная потеря аппетита, активное слюноотделение. В самых тяжелых случаях это могут быть и язвы на деснах, и выпадение зубов», – добавил Владимир.

Стоматит лечится антибиотиками, которые выписывает врач.

Чем страшен периодонтит

Если в предыдущих случаях болячки можно увидеть самим, то здесь все сложнее. Периодонтит – это разрушение корня зуба и примыкающей к нему костной ткани. Это может привести к тому, что зуб начинает расшатываться и может выпасть.

Первый признак, которому, к сожалению, часто не придают значения, – это неприятный запах изо рта. Помочь может только специалист.

«По сути, зуб полностью зачищается: вытаскивают нервы и корни. Можно поставить внутрь штифт, а можно его и вовсе заменить имплантом. Это позволит остановить заболевание и не дать ему развиваться дальше», – объяснил Владимир.

Откуда берется остеомиелит

При этом довольно редком заболевании внутри кости начинает развиваться бактериальная инфекция. Существуют две стадии: острая и хроническая.

При этой патологии животное становится вялым, если заглянуть ему в рот, можно увидеть, что десны покраснели и выглядят отечными, набухшими. Питомец испытывает боль и может из-за этого жалобно мяукать или поскуливать.

«Есть два способа лечения: антибиотики и хирургическое вмешательство. В обоих случаях сначала выводится гной из зараженной области. Если поражение не сильное, то хватит курса антибиотиков, если заболевание прогрессирует, то хирургическим путем нужно будет удалить мертвую ткань», – объяснил ветеринар.

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